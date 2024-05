Insel Gruppe: Direktionspräsident Uwe Jocham muss gehen

Bern – Abgang mit Ansage: Uwe Jocham, Direktionspräsident der Berner Insel Gruppe, muss seinen Sessel per sofort räumen. Auch das Arbeitsverhältnis mit dem medizinischen Direktor Urs Mosimann wird aufgelöst.

Die Insel Gruppe schreibt in einer Mitteilung, man habe in den letzten Monaten wichtige Grossprojekte erfolgreich realisiert. Dazu gehören insbesondere die Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes, des Anna-Seiler-Hauses am Inselspital, und die Einführung von Epic, dem grössten Digitalisierungsprojekt im Schweizer Gesundheitswesen. In den nächsten Monaten stünden die finanzielle Stabilisierung und das gemeinsame Realisieren der Potenziale für die Zukunft im Mittelpunkt. Für die Insel Gruppe beginne nun eine neue Phase, in der das Vertrauen zwischen Direktion und Mitarbeitenden gestärkt werden müsse.

Genau dieses Vertrauen war nicht mehr vorhanden. Seit Monaten macht das Unternehmen vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Medienberichten zufolge ist die Rede ist von strategischen Fehlentscheidungen, einer diktatorischen Führung auf Ebene Direktion, einer Mobbingkultur sowie einer miserablen Kommunikation. Ende März hatten sich 42 Klinikdirektoren und Chefärztinnen mit einem Brief an die Direktion gewandt, in dem sie diese massiv kritisieren. Zudem schreibt das Unternehmen tiefrote Zahlen. Im letzten Jahr betrug der Verlust 113 Millionen Franken.

Rektor der Uni Bern und VR-Präsident übernehmen ad interim

Nun handelt der Verwaltungsrat und setzt für die Übergangsphase bis zum Amtsantritt einer neuen Leitung ab sofort eine Interimsführung ein. Die interimistisch tätige operative Führung, die die heutigen Kompetenzen des Direktionspräsidenten wahrnehmen wird, besteht aus Christian Leumann, dem bisherigen Rektor der Universität Bern, und VR-Präsident Bernhard Pulver als Delegierter des Verwaltungsrates. Leumann tritt gleichzeitig als Verwaltungsrat der Insel Gruppe zurück.

Die Übergangsführung der Insel Gruppe werde gemeinsam die operative Leitung bis zur Neubesetzung des Direktionspräsidiums sicherstellen, die finanzielle Gesundung des Unternehmens vorantreiben und die nötigen Entwicklungsmassnahmen im Bereich der Unternehmenskultur intensivieren, so die Insel Gruppe in ihrer Mitteilung.

Jocham war im Dezember 2017 vom Berner Regierungsrat als Verwaltungsratspräsident der Insel Gruppe AG gewählt. Zwei Monate später wurde er neuer Direktionspräsident und gab deshalb – nicht freiwillig – das Verwaltungsratspräsidium Anfang 2019 an Bernhard Pulver weiter. Mosimann war seit 1. Juli 2017 in der Insel Gruppe als Direktor Medizin und stellvertretender Direktionspräsident tätig. (mc/pg)