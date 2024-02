Interiman Group: Erneutes Rekordjahr – Christophe Zimmerli neuer CEO

Renens – Mit einem konsolidierten Umsatz von 593 Mio Franken für 2023 erzielt die Interiman Gruppe ein weiteres Rekordjahr. Christophe Zimmerli wird per 1. März 2024 zum CEO ernannt und ersetzt Robin Gordon, der künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats der Gruppe übernehmen wird.

Der Schweizer Personaldienstleister bestätigt mit dem gesteigerten Jahresergebnis ihre Führungsposition, während der Schweizer Markt gemäss dem Swissstaffing Index um 5,8% zurückgeht. Diese Leistung in einem angespannten Arbeitsmarkt sei dank des anhaltenden Engagements aller Teams und der verstärkten Sichtbarkeit der Gruppe auf digitalen Plattformen und in sozialen Netzwerken möglich gewesen, heisst es in einer Medienmittielung. Diese Präsenz habe zu mehr als 670’000 Bewerbungen geführt, wobei im Jahr 2023 fast 19’000 Stellenangebote veröffentlicht wurden. Die Gruppe verzeichnete zudem einen Anstieg der internen Mitarbeiter von 500 im Jahr 2022 auf fast 530 Ende 2023.

Neuer CEO

Christophe Zimmerli wird ab 1. März 2024 zum CEO der Interiman Group ernannt. Der 51-jährige Schweizer ist ausgebildeter Rechtsanwalt mit einem Doktortitel in Rechtswissenschaften und verfügt über einen reichen beruflichen Hintergrund im operativen, strategischen und rechtlichen Bereich. Zimmerli hatte mehrere Führungspositionen CEO Chief Strategy and Transformation Officer Regional General Counsel bei renommierten Industrieunternehmen in der Schweiz und im Ausland inne.

Zimmerli tritt die Nachfolgetritt die Nachfolge vonvon Robin Gordon an, der 2007 in die Gruppe eintrat, später Partner wurde und 2013 zum CEO ernannt wurde. Nach mehr als elf Jahren in dieser Funktion hielt Robin Gordon die Zeit für gekommen, sein Amt weiterzugeben. Er wird jedoch weiterhin in die Unternehmensführung eingebunden bleiben, da er künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats der Gruppe innehaben wird. (mc/pg)

