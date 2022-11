Randstad: Bernhard Hänggi übernimmt die Leitung des Personaldienstleisters in der Schweiz

Zürich – Der international grösste Personaldienstleister Randstad bekommt einen neuen Chief Executive Officer (CEO) für die Schweiz. Bernhard Hänggi tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Taco de Vries an.

Mit dem 40-jährigen Bernhard Hänggi bekommt die Randstad Schweiz AG erstmals einen CEO mit Schweizer Wurzeln. Er begann seine Karriere bei Randstad als Business Controller im Jahr 2016. Im Januar 2019 übernahm er die Rolle als Chief Financial Officer (CFO) der Randstad Schweiz AG mit Sitz in Zürich Oerlikon.

Vor seiner Zeit bei Randstad arbeitete Bernhard Hänggi für Siemens in Deutschland sowie für Deloitte in Frankreich und den USA. Damit bringt er weitreichende internationale sowie Industrieerfahrung mit. Hänggi führt bereits seit Juni die Geschäfte interimistisch und kennt sowohl Randstad als auch den Markt bestens. Offiziell übernimmt Hänggi die Position als CEO der Randstad Schweiz AG am 1. Dezember 2022. (Randstad/mc/pg)