Investorin aus Hongkong übernimmt den Grasshopper Club

Zürich – Nach intensiven Verhandlungen hat der Grasshopper Club Zürich die Investorensuche zum Abschluss gebracht: Die Champion Union HK Holdings Limited übernimmt die Aktienanteile der bisherigen Mehrheitsbesitzer Peter Stüber und Stephan Anliker. Operativ bleibt GC in Schweizer Händen. Mit dem Besitzerwechsel eröffneten sich dem Grasshopper Club Zürich sportlich wie finanziell neue Möglichkeiten und der Club schaue verheissungsvoll und mit grossen Ambitionen der Zukunft entgegen, schreibt GC in einer Mitteilung.

Die in Hongkong ansässige Champion Union HK Holdings Limited hat 90% der Anteile der Grasshopper Fussball AG erworben. Die neu gegründete Grasshopper Football Foundation vertritt zukünftig die Interessen des Grasshopper Club Zürich als Minderheitsaktionär. Die Swiss Football League hat den Besitzerwechsel genehmigt. Die Transaktion der Aktienanteile zu den neuen Inhabern ist abgeschlossen.

Global tätige Unternehmerin will GC zurück an die Spitze führen

Eigentümerin der Champion Union HK Holdings Limited ist Jenny Wang. Sie ist eine der einflussreichsten und bedeutendsten Persönlichkeiten der Wirtschaft, Kunst und Kultur Asiens. Als global tätige Unternehmerin habe sie seit vielen Jahren einen engen Bezug zur Schweiz und zum Fussball: „Der Grasshopper Club Zürich ist ein weltweit bekannter Verein, der seit mehr als 130 Jahren tief in der Stadt Zürich verwurzelt ist. Die Unterstützung dieses angesehenen Fussballclubs basiert auf einer langfristigen strategischen Entscheidung, die ich getroffen habe, den Verein wieder an die Spitze des Schweizer Fussballs zurückzuführen.“

Champion Union HK Holdings Limited, die Grasshopper Fussball AG und die Grasshopper Fussball Stiftung haben eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen. Die Grasshopper Fussball Stiftung ist Minderheitsaktionärin mit einer engen Bindung zum Verein Grasshopper Club Zürich, dem Eigentümer der Marke Grasshopper. Die Stiftung wahrt die langfristigen Interessen sowohl der Grasshopper Fussball AG wie auch des gesamten Grasshopper Fussballs.

Geschäftsführer Bickel bereits wieder weg

Der Verwaltungsrat der Grasshopper Fussball AG wird neu besetzt und besteht vorderhand aus drei Mitgliedern. Präsident und Delegierter ist Sky Sun. Während den letzten Jahren arbeitete er in leitender Stellung in der Sportindustrie. Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates sind Clubbesitzerin Jenny Wang und András Gurovits als Vizepräsident. Der Grasshopper Club Zürich wird operativ in der Führung neu aufgestellt. Managing Director ist Shqiprim Berisha. Die Funktion des Sportchefs übernimmt Bernard Schuiteman. Der bisherige sportliche Leiter und Geschäftsführer Fredy Bickel verlässt den Club per sofort. Samuel Haas besetzt die Funktion des Generalsekretärs. Leiter Verkauf, Ticketing, Marketing und Kommunikation ist Adrian Fetscherin. (mc/pg)

Grasshopper Club