Jan Hinrichs wird neuer Chef von Carvolution

Bannwil – Der Auto-Abo-Anbieter Carvolution beruft Jan Hinrichs per 1. Oktober 2025 zum neuen CEO. Der Digital- und Plattformexperte soll das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen, die Marktführerschaft ausbauen und neue Potenziale erschliessen.

Hinrichs bringt über 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von B2C- und B2B2C-Plattformen mit. Zuletzt war er bei Zurich Global Ventures für die Bereiche Digital Partner und Mobility verantwortlich. Zuvor war der ehemalige Gründer in der Geschäftsleitung von Scout24 Schweiz und Thomas Cook Central Europe tätig.

Der bisherige CEO, Olivier Kofler, der das Unternehmen seit 2019 geführt und massgeblich geprägt hat, wird sich nach einer Auszeit in einer neuen Rolle um die weitere Digitalisierung von Carvolution kümmern. (mc/pg)