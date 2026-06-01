Axpo: Roland Leuenberger übernimmt Verwaltungsratspräsidium von Thomas Sieber

Baden – Roland Leuenberger übernimmt heute das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Axpo Holding AG von Thomas Sieber. Nach 10 Jahren an der Spitze der Axpo Gruppe übergibt Thomas Sieber ein strategisch breit aufgestelltes Unternehmen in sehr guter Verfassung. Mit Roland Leuenberger führt ein erfahrener Kenner der Energiebranche Axpo in die Zukunft.

Thomas Sieber hat Axpo erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt. Die Axpo Gruppe ist heute die grösste Schweizer Stromproduzentin und eine internationale Vorreiterin im Energiehandel und in der Vermarktung von Solar- und Windkraft. Sie ist strategisch breit diversifiziert und damit optimal aufgestellt für die dynamischen internationalen Energiemärkte.

In den letzten 10 Jahren konnte Axpo unter der Führung von Thomas Sieber das Eigenkapital verdreifachen und die Liquidität deutlich erhöhen. Mit Investitionen von 4,8 Milliarden Franken – davon 2,6 Milliarden in der Schweiz – hat Axpo wie kein zweites Unternehmen die Schweizer Energieinfrastruktur gestärkt. Gleichzeitig schüttete Axpo über 1 Milliarde Franken Dividenden zum Nutzen der Kantone und ihrer Bevölkerung aus. In den drei letzten Geschäftsjahren schrieb Axpo die besten Ergebnisse in ihrer Geschichte.

«Wir konnten in all diesen Jahren zuverlässig unseren Beitrag an die Versorgung leisten und jährlich rund 40 Prozent des Schweizer Strombedarfs decken – darauf bin ich stolz», sagt Thomas Sieber.

Roland Leuenberger: Erfahrene Nachfolge

Roland Leuenberger (58) war von 2019 und bis Ende Mai 2026 CEO der Repower AG, nachdem er von 2016 bis 2020 bereits Mitglied des Verwaltungsrats war. Zuvor war Roland Leuenberger als Unternehmer und in leitenden Funktionen an der Schnittstelle zwischen Energie- und Finanzwirtschaft tätig, u.a. als Gründungspartner von Fontavis AG (2011-2018) und EVU Partners AG (2010-2019) und als CEO der Co-Investor AG (2007-2008) . Seine beruflichen Wurzeln liegen in der finanziellen Führung von grossen, international tätigen Organisationen innerhalb der Finanzbranche, zuletzt von 2004 bis 2006 bei der UBS AG als Head Finance & Controlling Wealth Management International. (Axpo/mc/hfu)