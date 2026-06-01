Was ermöglicht seit über zwei Jahrzehnten nachhaltige Wertschöpfung im Schweizer Small- und Mid Cap-Segment?

Von Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments, Bellevue Asset Management

Ein langfristig erfolgreicher Leistungsausweis entsteht nicht aus einzelnen Entscheidungen, sondern basiert auf einem klaren Investmentansatz, der über Jahre hinweg diszipliniert und konsequent durch alle Marktphasen umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Was uns unterscheidet:

Fundamentales Bottom-Up Stock-Picking: Der entscheidende Beitrag zur Wertentwicklung liegt nicht in opportunistischen Marktbewegungen, sondern in der Selektion der besten Unternehmen deren operative Stärke sich nachhaltig in überdurchschnittlichem Gewinn- und Kurswachstum widerspiegelt.

Diversifizierte Investmentstile: Value, GARP und Growth im Rahmen einer klaren Qualitätsfokussierung.

Der Fokus auf eigentümergeführte Unternehmen mit starken Bilanzen, überlegenden Margen und attraktiver Positionierung in ihrer jeweiligen Nische.

Gerade Schweizer Small- und Mid-Cap bieten für unseren Entrepreneur-Ansatz ein besonders fruchtbares Umfeld. Viele dieser Unternehmen sind in ihren Märkten global führend, verfügen über hohe Innovationskraft und zeichnen sich durch überdurchschnittliche Kapitaldisziplin aus. Dies führt zu Preissetzungsmacht und profitablem Wachstum in einem Umfeld, geprägt von einem strukturell starken Franken und hoher internationaler Wettbewerbsintensität.

20 Jahre Track Record: Ein starker Leistungsausweis

Die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie wurde im April 2006 lanciert. Investiert wird in ein konzentriertes Portfolio von 35 bis 45 Unternehmen mit klarer strategischer Führung, hoher Kapitaldisziplin und nachhaltiger Ertragskraft. In Zahlen heisst das konkret: eine erwartete EBITDA-Marge von rund 22%, eine Eigenkapitalrendite von über 17% sowie eine konservative Verschuldung von 0.2x Net Debt/Equity, dies alles gepaart mit attraktivem Wachstum in Nischenmärkten.

Der Leistungsausweis der Strategie reflektiert die Erfahrung und die Expertise des Management-Teams. Seit Lancierung vor 20 Jahren beträgt die kumulierte Rendite 282%, was einer deutlichen Outperformance entspricht. Die Benchmark SPIEX liegt im selben Zeitraum bei 265% und der SMI Large-Cap-Index bei 215%.

Einschätzung des aktuellen Umfelds

Der Nahe Osten und die Situation rund um die Strasse von Hormus sind bereits seit Wochen zentrale Unsicherheitsfaktoren. Ausmass und Dauer des Konflikts sowie dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind weiterhin schwer abschätzbar, und die Märkte reagieren in beide Richtungen empfindlich. Wir haben gezielte Anpassungen im Portfolio vorgenommen um die Exponierung gegenüber Energiepreisen und Zinsvolatilität auszubalancieren. Insgesamt entwickelte sich die Strategie solid und liegt seit der Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar 2% vor seiner Benchmark.

Europäische und Schweizer Small & Mid Caps entwickelten sich in der Abwärtsphase robuster als erwartet und blieben trotz ihrer vergleichsweise hohen Gewichtung im Industriesektor stabil. Die zunehmende strukturelle Ausrichtung vieler Industrieunternehmen auf Themen wie Verteidigung, Souveränität, Energiewende und Elektrifizierung deutet darauf hin, dass das Segment heute weniger stark konjunkturabhängig ist als in der Vergangenheit. Demgegenüber bleiben wir unter anderem bei Konsumaktien selektiv und eher vorsichtig.

Das Marktumfeld bleibt herausfordernd und gleichermassen vielversprechend. Aktien wie Huber+Suhner, Gurit, PolyPeptide oder Accelleron zeigen eindrücklich, dass Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen sehr erfreuliche Entwicklungen aufweisen können, vor allem dann, wenn strukturelle Megatrends auf eine gut positionierte Nische treffen.

Vom Heimmarkt nach Europa

Die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie bildete den Grundstein für weitere Anlagefonds innerhalb der UCITS-SICAV-Struktur, die den Ansatz einer internationalen Anlegerschaft zugänglich machen.

Der Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid (LU1477743543 / B-CHF) basiert auf derselben Anlagestrategie, während der mehrfach ausgezeichnete Bellevue Entrepreneur Europe Small (LU0631859229 / B-EUR) den Investmentansatz auf europäische Nebenwerte überträgt. «Unser Ansatz ist bewusst skalierbar. Die Eigenschaften, nach denen wir Unternehmen identifizieren, sind nicht auf die Schweiz beschränkt», sagt Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments. «Mit der Erweiterung auf Europa konnten wir das gleiche Prinzip in einem breiteren Marktumfeld anwenden und einem internationalen Investorenkreis zugänglich machen.»

Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website. (Bellevue Asset Management/mc/ps)