KOF: Geschäftslage in der Schweiz hellt sich trotz Zollhammer auf

Zürich – Trotz dem Zollhammer von US-Präsident Donald Trump blickt die Schweizer Wirtschaft wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Die Geschäftslage der hiesigen Unternehmen hat sich im Oktober deutlich aufgehellt.

Der KOF-Geschäftslageindikator habe wieder den Stand vom Juli erreicht, also von vor der Erhöhung der US-Zölle auf Schweizer Importe, teilte das KOF Institut am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Auch die Erwartungen der Unternehmen für die Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr seien wieder zuversichtlicher. «Per saldo sind die Erwartungen so positiv wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Schweizer Wirtschaft fasst wieder Tritt», schrieben die Konjunkturforscher. Besonders in der Industrie gehe es aufwärts. (awp/mc/ps)