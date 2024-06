KOF: Konjunkturexperten schätzen Arbeitsmarktentwicklung negativer ein

Zürich – Die von der KOF im Juni befragten Ökonominnen und Ökonomen beurteilen die Arbeitsmarktentwicklung etwas weniger optimistisch als im März. Statt einer Arbeitslosenquote von 2.2% wird für das laufende Jahr eine Quote von 2.3% erwartet. Hinsichtlich der kurzfristigen Zinsentwicklung beträgt der Medianwert des SARON für in zwölf Monaten 1.0%. Dementsprechend rechnen die Umfrageteilnehmenden mit einem negativen Zinsschritt.

Konjunktur

Gemäss dem KOF Consensus Forecasts schätzen die befragten Prognostikerinnen und Prognostiker die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im aktuellen Jahr praktisch gleich ein wie in der letzten Befragung vom März 2024. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg des realen sportbereinigten Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1.2% (nicht um Sportevents bereinigt: 1.5%) erwartet. Für das kommende Jahr als auch für in fünf Jahren liegen die Prognosen bei 1.6% (nicht um Sportevents bereinigt: 1.4% und 1.5%). Damit sind die Aussichten für das langfristige Wirtschaftswachstum etwas tiefer.

Die Einschätzungen der preisbereinigten Anlageinvestitionen für das laufende und das kommende Jahr haben sich leicht verschlechtert. Für das Jahr 2024 liegt der Consensuswert bei -0.1% (März: 0.0%) und für das Jahr 2025 bei 2.4% (März: 2.6%). Während die Umfrageteilnehmenden die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen für das laufende Jahr etwas weniger negativ sehen (-0.2% statt -0.3%), wurde die Prognose für das kommende Jahr nach unten korrigiert (2.9% statt 3.0%). Der Ausblick für die Bauinvestitionen hat sich ebenfalls eingetrübt: Die erwarteten Wachstumsraten liegen bei 0.3% für dieses (März: 0.7%) und 1.4% für das nächste Jahr (März: 1.6%). Nahezu unverändert prognostizieren die Konjunkturauguren eine Zunahme der realen Exporte um 2.8% im aktuellen und um 3.1% im kommenden Jahr.

Inflation und Arbeitsmarkt

Die prognostizierten Inflationsraten liegen bei 1.4% für das Jahr 2024, 1.3% für 2025 und 1.1% für in fünf Jahren. Die Erwartungen für dieses Jahr sind somit unverändert, jene für die beiden längeren Zeithorizonte dagegen etwas höher als in der Märzumfrage.

Der Ausblick auf die künftige Lage am schweizerischen Arbeitsmarkt hat sich eingetrübt. Für das laufende Jahr wird eine Arbeitslosenquote von 2.3% erwartet, für das Jahr 2025 von 2.4% und für in fünf Jahren von 2.5%. Die Consensuswerte liegen damit zwischen 0.1 und 0.2 Prozentpunkte über den Werten der vorherigen Umfrage.

Finanzmärkte

Die Umfrageteilnehmenden erwarten einen kurzfristigen Zinssatz (SARON) von 1.32% in drei Monaten (Median: 1.25%). Für in zwölf Monaten liegt der Mittelwert der Antworten bei 1.14% und der Median bei 1.0%. Gemäss dem Median rechnen die Konjunkturexpertinnen und -experten also mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte in den kommenden zwölf Monaten. Nachdem die Consensuswerte für die langfristigen Zinsen mit Prognosehorizont von drei Monaten seit etwas mehr als einem Jahr mit jeder Umfrage gesunken sind, stieg der Erwartungswert nun im Vergleich zum Vorquartal an. Der Consensuswert liegt aktuell bei 0.95%, nachdem er in der Märzumfrage noch bei 0.90% gelegen hatte. Im weiteren Verlauf der kommenden zwölf Monaten dürfte der Kassazins einer 10-jährigen Bundesobligation nur noch leicht auf 0.98% ansteigen.

Die befragten Konjunkturexpertinnen und -experten prognostizieren stabile Wechselkursentwicklungen des Schweizer Frankens sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar. Die mittleren Prognosewerte liegen bei 0.98 CHF/EUR in drei und 0.97 CHF/EUR in zwölf Monaten. Gegenüber dem US-Dollar liegen die Erwartungswerte für in drei Monaten bei 0.91 CHF/USD und für in zwölf Monaten bei 0.90 CHF/USD.

Die Prognosen für die künftige Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes sind vorsichtig. Die Umfrageteilnehmenden erwarten einen Swiss Performance Index (SPI) von 15’690 Punkten in drei Monaten und von 16’280 Punkten in zwölf Monaten. (KOF/mc/pg)