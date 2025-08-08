moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Konsumentenstimmung im Juli kaum verändert zum Vorjahr
(Unsplash)
Von moneycab

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Juli im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres kaum verändert. Gleichzeitig hat sich der Blick auf die weitere Wirtschaftsentwicklung weiter eingetrübt.

Im Juli sank der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index zur Konsumentenstimmung im Jahresvergleich um 0,4 Punkte auf minus 32,8 Punkten.

Auch zum Vormonat hat sich die Stimmung kaum verändert. Im Juni waren es minus 32,2 Punkte. Im April war die Stimmung vor allem auch aufgrund der Handelsstreitigkeiten mit den USA auf minus 42,4 gefallen, seitdem war es wieder spürbar aufwärts gegangen.

Über den Vorjahreswerten lagen laut der Mitteilung vom Freitag vor allem die Teilindizes «Vergangene finanzielle Lage», «Erwartete finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen». Hingegen notiert der Bereich «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich veröffentlicht auf Basis einer Umfrage des Seco. Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (awp/mc/pg)

