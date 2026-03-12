Konzerngewinn der Post ist 2025 gesunken

Bern – Die Post hat am Donnerstag unter dem Eindruck Postautobrandes mit sechs Toten in Kerzers FR ihre Zahlen für 2025 präsentiert. Mit 332 Millionen Franken erwirtschaftete sie ein geringeres, aber «solides» Betriebsergebnis als im Vorjahr (-82 Millionen Franken).

Der Konzerngewinn sank um 20 Millionen Franken auf 315 Millionen Franken, wie es am Donnerstag in Bern vor den Medien hiess. Die Post blicke auf ein starkes operatives Geschäftsjahr mit steigenden Paketmengen und einer Zunahme der Nutzung der digitalen Post zurück. So seien 2025 4,5 Millionen Sendungen digital verschickt worden. Das sei gegenüber 2024 eine Zunahme von 60 Prozent.

Die Post spreche den vom Unglück in Kerzers Betroffenen ihr Beileid aus, hiess es. Sie stehe mit den Angehörigen in Kontakt und unterstütze die laufenden Abklärungen der Behörden. (awp/mc/ps)

Schweizerische Post