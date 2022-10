Krankenkasse Visana beteiligt sich an Aevis-Klinik Hôpital du Jura Bernois

Freiburg – Der Berner Kranken- und Unfallversicherer Visana beteiligt sich am Hôpital du Jura Bernois der Aevis Victoria-Gruppe. Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network hofft, diese Art von öffentlich-privaten Partnerschaften zu multiplizieren.

Visana übernimmt auf 2023 hin via eine Kapitalerhöhung einen Anteil von 32,4 Prozent an der im Jurabogen ansässigen Klinikgruppe, teilte Aevis am Freitag mit. Die anderen Aktionäre sind das Swiss Medical Network (35,1%) und der Kanton Bern (32,4%).

Aevis Victoria dekonsolidiert Réseau de l’Arc SA auf 2023

Die auf zum 1. Januar 2023 in «Réseau de l’Arc SA» umbenannte Gruppe betrachtet sich laut der Mitteilung als «erste integrierte Gesundheitsorganisation der Schweiz». Den Bewohnern der Region Jurabogen würden also medizinische Dienstleistungen in Kombination mit einem Krankenversicherungsprodukt angeboten.

Bei Aevis Victoria wird Réseau de l’Arc SA auf 2023 hin dekonsolidiert, was den Umsatz der Gruppe schmälere. Die Gesamtprofitabilität werde mit dem Schritt dagegen verbessert. (awp/mc/hfu)