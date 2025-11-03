moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway
Unternehmen Schweiz

Nach Abschluss der Transaktion wird Eastway eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kühne+Nagel. (Bild: Kühne+Nagel)
Von moneycab

Schindellegi- Der Logistikkonzern Kühne+Nagel stärkt sich mit einer Übernahme. Er kauft das irische Unternehmen Eastway Global Forwarding, das sich bislang im Familienbesitz befunden hat und auf Logistikdienstleistungen für die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist.

Eastway mit Hauptsitz in Limerick verfüge über ein Netzwerk, das sich über 130 Länder erstrecke, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Unternehmen biete unter anderem zeitkritische Aircraft-on-Ground-Dienstleistungen, Logistik für Flugzeugmotoren sowie Zollabfertigungsdienstleistungen an. Darüber hinaus offeriere es Dienstleistungen für die schnell wachsende Luftfahrt-Leasingbranche.

«Das Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und einen starken Kundenstamm», lässt sich Kühne+Nagel-Luftfrachtchef Yngve Ruud zitieren. Die Akquisition entspreche der Strategie, durch Zukäufe das Portfolio zu erweitern.

Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende 2025 erwartet. (awp/mc/pg)

