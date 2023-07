Lalique Group: Silvio Denz reduziert Anteil zu Gunsten der Müller Handels AG

Zürich – Bei der Luxusgüter-Gruppe Lalique kommt es zu Veränderungen in der Besitzerschaft. Silvio Denz, Mehrheitsaktionär und VR-Präsident, reduziert seinen Anteil auf noch knapp über 50 Prozent. Neuer Grossaktionär wird die Müller Handels AG.

Denz verkauft 600’000 der von ihm gehaltenen Aktien an die Müller Handels AG Schweiz, wie Lalique am Montag mitteilt. Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der Anteil von Silvio Denz an Lalique auf 50,1 Prozent und die Müller Handels AG wird eine Beteiligung von 8,3 Prozent halten. Denz will laut der Mitteilung auch in Zukunft eine Mehrheit an Lalique behalten.

900 Drogeriemärkte im DACH-Raum

Die Müller Handels AG Schweiz mit Sitz in Oberentfelden ist der Schweizer Arm der von Erwin Müller im Jahr 1953 gegründeten Unternehmung, die heute mit ihrer Drogeriemarktkette rund 900 Filialen in den DACH-Märkten, Osteuropa und Spanien unterhält. Lalique arbeitet mit Müller bereits im Vertrieb von Parfüms und Sonnenschutzprodukten zusammen und will weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen.

Weitere Grossaktionäre von Lalique sind Dharampal Satyapal Limited (12,3%) und Hansjörg Wyss (6,3%). (awp/mc/pg)