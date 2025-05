Lesend die Welt entdecken: Orell Füssli fördert im Mai mit «Kinder im Fokus» die Lesefreude der Kleinsten

Zürich – Freude an Literatur bei den Kleinsten nachhaltig wecken und ihre Lesefähigkeit fördern: Mit diesem Ziel rückt Orell Füssli während der «Kinder im Fokus»-Kampagne vom 6. Mai bis zum 1. Juni die Kinderliteratur in den Fokus. Eine Vielzahl an Angeboten und Aktivitäten erwartet während dieser Zeit den Bücherfan-Nachwuchs sowie dessen Eltern, um spannende Begegnungen und Erlebnisse rund ums Thema Lesen und Geschichten zu schaffen.

«Das Thema Leseförderung liegt uns seit vielen Jahren besonders am Herzen, denn Lesen zählt zu den wichtigsten Kompetenzen eines Menschen und ist für uns daher auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir möchten die jüngere Generation für Bücher begeistern und zugleich Eltern sowie andere Bezugspersonen motivieren, Kindern das Lesen, Hören und Entdecken von Geschichten näherzubringen. Aus diesem Grund freuen wir uns, den Mai jeweils der Kinderliteratur zu widmen», erklärt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Orell Füssli Thalia AG.

Themen-Tische, Besuch von Globi, Geschichten-Tram und viele weitere Angebote

Während der Kampagne wird in jeder Filiale auf einem Extra-Tisch eine Auswahl an Kinder-, Vorlese- und Lernbüchern präsentiert. Mitglieder des kostenlosen Orell Füssli Kinderclubs haben in allen Buchhandlungen die Möglichkeit, gratis ein Finki-Büchlein – mit einer Geschichte rund um den Buchfinken und Maskottchen des Kinderclubs – abzuholen. Der kostenlose Kinderclub richtet sich an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und soll einen leichten und spielerischen Einstieg ins Lesen ermöglichen. Die Mitglieder erhalten Überraschungen zum Geburtstag, Bücherempfehlungen und können an Wettbewerben und Veranstaltungen teilnehmen.

Im Mai treten ausserdem besondere Gäste schweizweit in den Buchhandlungen auf. Beispielsweise wird Globi in mehreren Filialen allerlei Schabernack treiben und für Erinnerungsfotos und Autogramme zur Verfügung stehen. Ergänzend dazu präsentieren die Globi-Illustratoren Daniel Frick in Aarau und Daniel Müller in Brig ihre Bücher und zeichnen live. Kinder dürfen sich neben Globi auf exklusive Nachmittagsveranstaltungen mit den Steinböcken Gian & Giachen freuen. Auch Finki ist unterwegs und liest an verschiedenen Standorten spannende Geschichten für Kinder vor.

Ganz besondere Highlights gibt es am 21. Mai, dem Schweizer Vorlesetag, einem nationaler Aktionstag des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). An diesem Tag feiert Orell Füssli in Kooperation mit den VBZ die Premiere des Geschichten-Trams für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren. Den kleinen Fahrgästen werden in der neuen Event-Linie auf jeweils zwei Fahrten durch Zürich die Geschichten «Der alte Eiswagen will zurück zur azurblauen Küste» von Eva Treml und «Aufregung im Hallenbad» von Silvia Hitz vorgelesen. Tickets für das Geschichten-Tram können über den Ticketshop der VBZ Event-Linie gebucht werden. Neben dem Geschichten-Tram finden in den Filialen zahlreiche «Erzählzeit»-Vorleseveranstaltungen und Lesungen mit bekannten Autorinnen und Autoren sowie weiteren Persönlichkeiten statt.

Die genauen Daten und Zeiten zu den genannten und weiteren Events sind in der Übersicht unten aufgeführt.

«Vorlesezauber» – das neue Buch-Abo für Kinder

Pünktlich zur «Kinder im Fokus»-Kampagne lanciert Orell Füssli das neue Buch-Abo «Vorlesezauber» für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Kinderbuchexpertinnen und -experten wählen monatlich ein besonderes Highlight zum Vorlesen aus und senden es direkt nach Hause – eine liebevolle Überraschung, die Kinderaugen zum Leuchten bringt. Das Abo lädt dazu ein, gemeinsam das Lesen zu entdecken, gemütliche Vorlesestunden zu schenken und in druckfrische oder altbekannte kunterbunte Geschichten einzutauchen.

Weitere Informationen sowie die verschiedenen Abo-Varianten sind hier zu finden.