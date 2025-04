Bücher-Tram von Orell Füssli: Lesung auf Schienen mit Zürcher Autor Willi Wottreng

Zürich – Am 9. April 2025 verwandelt sich das Schienennetz der Stadt Zürich in eine mobile Literaturbühne: Orell Füssli und die VBZ schliessen sich für ein innovatives Event zusammen und laden zur Premiere und Vernissage des neuen Romans «Unter Druck» von Willi Wottreng im Event-Tram ein. Während der rund einstündigen Fahrt liest der Zürcher Autor aus seinem Werk, wobei die Route auf die Handlung des Romans abgestimmt ist und an den zentralen Schauplätzen des Buches vorbeiführt. Diese Veranstaltung ist Teil der über 700 Events und Vernissagen, mit denen Orell Füssli jährlich Schweizer Autorinnen und Autoren eine bedeutende Plattform bietet.

Macht, Geld, Politik: ein brisanter Roman von Willi Wottreng

Willi Wottreng, geboren 1948, ist Historiker, Politologe und langjähriger Journalist. Er schrieb unter anderem für die Weltwoche und die NZZ am Sonntag, wo er sich mit prägnanten Analysen und scharfsinnig-witzigen Nachrufen einen Namen machte. In seinen journalistischen und literarischen Werken widmet er sich den Randgruppen der Gesellschaft und verfasste unter anderem Bücher über Motorrad-Rocker, Prostituierte und Geldfälscher. Heute lebt und schreibt Wottreng in Zürich.

In seinem neuen Roman «Unter Druck» deckt er die dunklen Seiten der Stadt Zürich auf: Der Journalist Andreas Bräm glaubt, einer grossen Enthüllung auf der Spur zu sein, als sich mysteriöse Todesfälle in der Stadt häufen. Während Gentrifizierung, Machtspiele und Intrigen das Stadtbild prägen, verheddert sich Bräm immer tiefer im Netz aus Verschwörungen.

Tickets zum Event

Die Lesungen finden im Rahmen von zwei Fahrten statt, die um 17:45 Uhr und um 19:15 Uhr an der Haltestelle Bellevue starten. Tickets für das Event können über den Ticketshop der VBZ Event-Linie gebucht werden.

Orell Füssli Premium Card-Inhaber erhalten einen zusätzlichen Rabatt von CHF 5.00.

Im Anschluss an die Lesung haben Gäste die Möglichkeit, am Büchertisch der Event-Tram Wottrengs neues Werk zu erwerben und vom Autor signieren zu lassen. (Orell Füssli/mc/ps)