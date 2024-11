Orell Füssli führt zum fünften Jahr in Folge den «Fair Friday» mit Caritas Schweiz durch

Zürich – Bereits zum fünften Mal nimmt Orell Füssli am Fair Friday teil. Am 29. November können Kundinnen und Kunden wählen, ob sie beim Bezahlen 20% des Rechnungsbetrags spenden möchten oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten. Die gesamte Spendensumme wird für Caritas-Projekte zur Unterstützung von Armutsbetroffenen in der Schweiz verwendet. Das erste Mal organisiert wurde die Fair Friday Aktion vom Westschweizer Buchhändler Payot im Jahr 2018. Sie war eine Reaktion auf den Black Friday, an dem sich Geschäfte Ende November ein Rennen um die grössten Rabatte liefern. Zwei Jahre später kam der Fair Friday mit Orell Füssli das erste Mal in die Deutschschweiz.

Der Fair Friday findet nicht nur in den Filialen statt, sondern wird auch im Onlineshop angeboten. Ausserdem gibt es in den Buchhandlungen am 29. und 30. November ein Spenden-Kässeli und einen Twint-Code für direkte Hilfsgelder an Caritas Schweiz.

«Soziale Projekte sind ein grosses Anliegen von Orell Füssli. Der Fair Friday wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Wir freuen uns, mit der Aktion auch 2024 einen Beitrag gegen die Armut in der Schweiz zu leisten», erklärt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation der Orell Füssli Thalia AG.

Mit den gesammelten Spenden konnte die Caritas in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Menschen unterstützen, die von Armut betroffen sind. «Mit unseren Projekten entlasten wir das knappe Budget der betroffenen Menschen und ermöglichen ihnen die soziale Teilhabe», sagt Lia Krug, Verantwortliche Unternehmenspartnerschaften bei Caritas Schweiz. «Das ist wichtig, weil Armut häufig dazu führt, dass sich Betroffene auf das Überlebensminimum in ihrem Alltag einschränken müssen und dadurch isoliert werden.»

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter orellfuessli.ch/fairfriday und fair-friday.ch. (Orell Füssli/mc/ps)