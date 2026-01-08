Mental Health: Medgate und Klenico ermöglichen niederschwellige Erstabklärung bei psychischen Belastungen

Zürich – Um dem steigenden Bedarf für die Abklärung psychischer Erkrankungen nachzukommen, bietet der Schweizer Marktführer für ärztliche Telemedizin gemeinsam mit Klenico, einem Spin-off der Universität Zürich, einen niederschwelligen Zugang zur Abklärung. Ziel der interdisziplinären Partnerschaft ist es, Menschen mit psychischen und psychosomatischen Beschwerden eine schnelle, und passgenaue Unterstützung zu ermöglichen.

Die psychischen Erkrankungen in der Schweiz steigen seit Jahren an. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind 18 % der Bevölkerung davon betroffen, Schätzungen des BAG gehen sogar von bis zu einem Drittel aus. Insbesondere Depressionen und Angststörungen sind weit verbreitet. Wartezeiten für Therapieplätze werden immer länger. Gleichzeitig sind psychische Erkrankungen ein Tabuthema. Um dieser Entwicklung zu begegnen, setzen Klenico und Medgate auf ein nahtloses Angebot, das Betroffene vom ersten Schritt bis zur weiterführenden Behandlung begleitet.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der digitalen Gesundheitsversorgung

Patientinnen und Patienten können einen zertifizierten Online-Fragebogen von Klenico nutzen, wenn sie psychisch angeschlagen sind und Hilfe bei der Einordnung ihrer Symptome benötigen. Symptome und Belastungen werden wissenschaftlich fundiert erfasst und strukturiert eingeordnet. Anschliessend haben Betroffene die Möglichkeit, ihre Resultate mit Psychotherapeutinnen und -therapeuten von Klenico zu besprechen. Ergibt diese Ersteinschätzung den Bedarf für eine ärztliche Abklärung, steht das Medgate Ärzteteam zur Verfügung. Die Resultate des Mental Health Checks von Klenico können einfach über die Medgate App hochgeladen und es kann ein Termin mit dem Ärzteteam gebucht werden. Falls für die weitere Behandlung eine Psychotherapie erforderlich ist, kann die Ärztin oder der Arzt von Medgate eine Verordnung ausstellen und eine geeignete Fachperson empfehlen. Die Kosten für den Mental Health Check werden Stand heute nicht von der Grundversicherung übernommen. Es gibt jedoch Zusatzversicherungen, die diese ganz oder teilweise decken.

«Unser Ziel ist es, Menschen mit psychischen Beschwerden so früh wie möglich zu identifizieren und ihnen Lösungen anzubieten. Die Partnerschaft mit Medgate ist ein wichtiger Schritt, um noch mehr Betroffene schnell und unkompliziert in die richtige Versorgung zu bringen», sagt Laura Henrich, CEO von Klenico.

Früherkennung spart Kosten und Wartezeiten

«Die Telemedizin eignet sich gut, um einen niederschwelligen Zugang für die Abklärung von psychischen Erkrankungen zu bieten und frühzeitig die richtigen Schritte einzuleiten», erklärt Claudine Blaser, Managing Director von Medgate Schweiz. «Mit dieser Zusammenarbeit ermöglichen wir Patientinnen und Patienten einen einfachen Abklärungsprozess ohne lange Wartezeiten.» Das frühzeitige Erkennen psychischer Erkrankungen kann zudem helfen, unnötige Kosten im Gesundheitssystem einzusparen. (Medgate/mc/hfu)