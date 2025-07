docjo.health sammelt über 800’000 Franken von knapp 100 Investoren ein

Basel – Das Startup docjo.health hat in einer private+ Kampagne auf Oomnium über 800’000 Franken von knapp 100 Investoren eingesammelt.

docjo.health will die Patientenversorgung bei chronischen Erkrankungen verbessern. Dazu hat docjo eine Plattform entwickelt, welchen Patientinnen, Patienten und medizinische Fachpersonen auf digitalem Weg eine kontinuierliche Verbindung ermöglichen. Derzeit haben die Basler zwei CE-zertifizierte Apps und eine Produktpipeline zur Unterstützung von Patientinnen und Patienten mit Asthma oder metabolischem Syndrom auf dem Markt. Das Startup ging 2020 als Tochter des schweizerisch-israelischen Digital Health-Unternehmen docdok.health hervor und ist seit Juni 2023 ein eigenständiges Unternehmen.

Nun hat docjo.health für die weitere Entwicklung und Skalierung in einer Private+ Kampagne auf Oomnium in vier Wochen über 800’000 Franken von 96 Retail-Investoren und Business Angels eingesammelt, wie Oomnium in einem Linkedin-Post mitteilt. docjo-CEO und Mitgründer Oliver Felix: «Das Kapital dient der Vorbereitung des Markteintritts, dem Ausbau strategischer Partnerschaften und der Weiterentwicklung unserer CE-zertifizierten Medizinprodukte.» (Startupticker/mc/hfu)

docjo.health