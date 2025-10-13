Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert

Zürich – Die Aktien des Solarzellen-Herstellers Meyer Burger werden per 14. Januar 2026 von der Schweizer Börse dekotiert. Der letzte Handelstag der Aktien wurde auf den 13. Januar 2026 festgelegt, wie die Regulierungsstelle der SIX (SER) am Montag mitteilte.

Aktuell sind die Titel bekanntlich vom Handel suspendiert. Nun wird der Handel am (heutigen) 13. Oktober wieder eröffnet und bleibt bis zum letzten Handelstag während insgesamt drei Monaten offen.

Meyer Burger hatte es zuvor versäumt, den Geschäftsbericht 2024 fristgerecht zu veröffentlichen. Der Entscheid des Regulatory Board zur Dekotierung ist inzwischen rechtskräftig. (awp/mc/ps)