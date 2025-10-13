moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Unternehmen Schweiz

Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert

Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Sitz der SIX Group im Zürcher Hardturm-Park. (Foto: SIX)
Von moneycab

Zürich – Die Aktien des Solarzellen-Herstellers Meyer Burger werden per 14. Januar 2026 von der Schweizer Börse dekotiert. Der letzte Handelstag der Aktien wurde auf den 13. Januar 2026 festgelegt, wie die Regulierungsstelle der SIX (SER) am Montag mitteilte.

Aktuell sind die Titel bekanntlich vom Handel suspendiert. Nun wird der Handel am (heutigen) 13. Oktober wieder eröffnet und bleibt bis zum letzten Handelstag während insgesamt drei Monaten offen.

Meyer Burger hatte es zuvor versäumt, den Geschäftsbericht 2024 fristgerecht zu veröffentlichen. Der Entscheid des Regulatory Board zur Dekotierung ist inzwischen rechtskräftig. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: