Genf – MindMaze Therapeutics (SIX: MMTX), gab bekannt, dass es Vereinbarungen unterzeichnet hat, die Investitionszusagen von bis zu 4 Millionen CHF von langfristigen strategischen Investoren sichern. Die Mittel werden den breiteren kommerziellen Einsatz seiner Neurotherapeutika-Plattform unterstützen.

Mit bereits im Einsatz befindlichen, klinisch validierten Lösungen und einer etablierten Vertriebsorganisation strebt das Unternehmen an, seinen Kundenstamm zu erweitern und das Umsatzwachstum über sein gesamtes Portfolio hinweg zu beschleunigen. Dazu gehören eine stärkere Akzeptanz bei Gesundheitsdienstleistern und ein breiterer Zugang zu Rehabilitation zu Hause, unterstützt durch die Einführung von MindMotion Lite, einer tabletbasierten Lösung, die für den Einsatz zu Hause konzipiert ist.

„Wir schätzen das Vertrauen unserer Investoren in unsere Skalierfähigkeit sowie ihre Unterstützung durch ihre Investitionen und Netzwerke“, sagte Zach Henderson, Chief Executive Officer von MindMaze Therapeutics. „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, auf unseren bestehenden Einsätzen aufzubauen und weiterhin präzisen Neurotherapien für mehr Patienten zugänglich zu machen.“

Die Vereinbarungen sehen eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen CHF vor, die für November und Dezember 2026 geplant ist und den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt. Jede Partei kann zudem bis zum 28. Februar 2027 eine zusätzliche Investitionsoption in Höhe von 1 Million CHF ausüben. Die Finanzierung umfasst in erster Linie Aktien und Pflichtwandelanleihen zu einem Preis von 0,12 CHF pro Aktie, vorbehaltlich einer begrenzten marktbasierten Anpassung. Sie beinhaltet 7 Millionen fünfjährige Optionsscheine zu 0,25 CHF pro Aktie – was einem Aufschlag von 79 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht – sowie weitere 2,5 Millionen zu denselben Konditionen im Falle der Ausübung der Option und 1,28 Millionen fünfjährige Optionsscheine zu 0,12 CHF.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass es vereinbart hat, die verbleibende, noch nicht finanzierte Verpflichtung in Höhe von 4 Millionen CHF im Rahmen der am 26. Mai 2026 angekündigten Finanzierung zu beenden. (MindMaze/mc/hfu)