Mit Vollgas Richtung Erfolg: XANIA unterstützt Nachwuchstalent Fabio Sarasino

Zürich – XANIA real estate Zurich steht fest an der Seite des aufstrebenden Motorradrennfahrers Fabio Sarasino. Während Fabio mit Höchstgeschwindigkeit auf der Überholspur des Motorradrennsports unterwegs ist, ist XANIA als verlässlicher Partner an seiner Seite und unterstützt ihn bei allen kommenden Herausforderungen.

Fabio Sarasino, ein 20-jähriger Nachwuchsrennfahrer, ist seit seiner Jugend leidenschaftlich im Rennsport unterwegs. Was mit kleinen Pocketbikes in einer Kiesgrube begann, entwickelte sich zu einer vielversprechenden Karriere. Seit 2022 tritt Fabio in der hart umkämpften Supersport 300-Klasse der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) an, wo er sich bereits einen Namen gemacht hat. Mit seiner mutigen Fahrweise, seinem taktischen Verständnis und seiner Entschlossenheit, immer weiter zu lernen und sich zu verbessern, beeindruckt er nicht nur Fans und Konkurrenten, sondern auch seine Sponsoren. Einer seiner bislang grössten Erfolge ist der dritte Platz beim 89. internationalen Schleizer Dreieckrennen, das als eine der traditionsreichsten Veranstaltungen im Motorradrennsport gilt. Dieser Podestplatz markiert einen bedeutenden Meilenstein in Fabios Karriere und bestätigt, dass er auf dem richtigen Weg ist, sich auf internationalem Niveau zu etablieren.

Fabios Aufstieg im Motorradrennsport ist aussergewöhnlich. Der junge Fahrer kombiniert auf der Strecke ein grosse Portion Mut, Geschicklichkeit und ein tiefes taktisches Verständnis, gepaart mit einem unerschütterlichen Willen. Doch der Weg zum Erfolg war nicht immer einfach. Fabio musste auch Rückschläge hinnehmen, Saisons, in denen verschiedene Hindernisse seinen Fortschritt bremsten. Doch jede Herausforderung hat ihn nur stärker gemacht „Jeder Fehler ist eine Lektion“, sagt Fabio. Diese Haltung, gepaart mit seinem Ehrgeiz, hat XANIA dazu bewogen, die Partnerschaft mit Fabio zu fördern. „Wir sehen in Fabio nicht nur ein aussergewöhnliches Talent, sondern auch jemanden, der unsere Werte teilt – die Leidenschaft für Spitzenleistung und das Streben nach Exzellenz“, so ein Sprecher von XANIA.

Durch die kontinuierliche Unterstützung von XANIA kann sich Fabio voll und ganz auf seine sportliche Weiterentwicklung konzentrieren, und zwar mit Vollgas. Diese Partnerschaft ermöglicht es ihm, seine Ziele zu verfolgen und sich auf internationalem Niveau zu behaupten.

«Ohne mein Team und meine Unterstützer wäre ich nicht da, wo ich heute bin.» Fabio Sarasino

XANIA ist stolz darauf, Fabio Sarasino weiterhin auf seinem Weg zu begleiten und gemeinsam nach neuen Erfolgen zu streben. Die Partnerschaft ist mehr als nur ein Sponsoring – sie ist eine beständige Verbindung, die auf gemeinsamen Werten und dem unbedingten Willen basiert, die Spitze zu erreichen. (Xania/mc/ps)

Über Xania real estate Zurich:

XANIA real estate Zurich ist ein renommierter Immobilienentwickler, der sich auf exklusive Wohnprojekte in und um Zürich spezialisiert hat. Das Unternehmen steht für hochwertige Wohnimmobilien an exklusiven Toplagen.