XANIA real estate eröffnet Showroom in Zürich

Zürich – XANIA real estate eröffnet in Zürich den ersten Showroom seiner Art. Am Pelikanplatz, unweit der Bahnhofstrasse, präsentiert der Schweizer Immobilienentwickler innovative und hochwertige Wohnkonzepte für exklusive Bauvorhaben.

Die XANIA real estate ist ein führendes Unternehmen in der Welt des Wohnens und Bauens. Mit Leidenschaft für Exzellenz hat sich XANIA als renommierte Anlaufstelle für Wohnimmobilien rund um den Zürichsee etabliert. Der Showroom des Immobilienentwicklers ist Zürichs neuer Treffpunkt für Verkaufs- und Einrichtungsberatung. Bestehende und potenzielle XANIA Kundinnen und Kunden können die Raumgestaltungsmöglichkeiten in einem einladenden Ambiente erleben und massgeschneiderte Lösungen für ihre Traumimmobilie auswählen, während B2B-Partner die Möglichkeit haben, ihre Produkte zu präsentieren. Darunter finden sich unter anderem Brands wie Antonio Lupi, Dornbracht, OreaKüchen, V-Zug und Zingg-Lamprecht.

«Eine Immobilie ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen. Sie ist der Ort, an dem das Leben geschrieben wird. Hier entstehen Erinnerungen und werden Träume gelebt. Wir haben daher einen Showroom entwickelt, dessen Funktion über die einfache Verkaufsberatung hinausgeht. In einem ansprechenden Setting möchten wir unseren Kundinnen und Kunden Inspirationen geben, um ihre Traumwohnung Wirklichkeit werden zu lassen und ihnen zeigen, wie sich ihre Wohnsituation künftig gestalten könnte. Es ist auch eine Art Lebensgefühl, das der Showroom verkörpern soll. Dieses Lebensgefühl nennen wir die «World of XANIA»», erklärt Gründer Thomas Prajer.

Neubauprojekt «Splendid Houses» – Hochwertiges Wohneigentum in Zürich-Hirslanden

Das neuste Immobilienprojekt von XANIA real estate sind die Splendid Houses im gefragten Hirslanden-Quartier. Die Nähe zu Wald und idyllischen Bachtobeln bringt vielfältige Freizeitaktivitäten mit sich, während gleichzeitig die Annehmlichkeiten des Stadtlebens in greifbarer Nähe sind. Die moderne grau-bronzene Metallfassade mit ihrer monochromen Farbgestaltung setzt einen elegant-unaufdringlichen Akzent im Quartier. Die Ausstattung der Wohnungen kann mit den Expertinnen und Experten der XANIA Partner im neuen Showroom aktiv mitgestaltet werden.

Innovative Wohnideen und exklusive Immobilienprojekte wie die «Splendid Houses» können ab sofort im Showroom von XANIA real estate besichtigt werden. (XANIA real estate/mc/ps)

XANIA real estate