Neue Berufswelten entdecken

Am Donnerstag, 13. November 2025, lädt der Nationale Zukunftstag Kinder und Jugendliche dazu ein, Berufsfelder jenseits vertrauter Rollenbilder kennenzulernen. Während sie neue Perspektiven für ihre Zukunft gewinnen, eröffnet sich Unternehmen die Möglichkeit, mit motivierten Nachwuchstalenten in Kontakt zu treten.

Am Nationalen Zukunftstag begleiten Schüler:innen der 5. bis 7. Klasse eine Bezugsperson zur Arbeit oder nehmen an einem Spezialprojekt teil. Das Motto «Seitenwechsel» soll die jungen Menschen ermutigen, einen Tag lang in ein Berufsfeld hineinzuschnuppern, in dem ihr Geschlecht unterrepräsentiert ist. Dies erweitert den Berufswahlhorizont für alle Kinder und trägt zur Gleichstellung der Geschlechter bei. Unternehmen können durch ihr Engagement am Zukunftstag auf sich aufmerksam machen und langfristig neue Fachkräfte gewinnen.

Spezialprojekte eröffnen Perspektiven

In den Spezialprojekten verbringen junge Menschen gruppenweise den Tag mit Fachpersonen, die sie an die jeweiligen Berufe heranführen und ihre Fragen beantworten. Die Projekte im Überblick:

Die Spezialprojekte werden unterstützt von: AM Suisse, ARTISET, Baukader Schweiz, carrosserie suisse, Codoc, Coiffure Suisse, Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV), EVS/ASE ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz, florist.ch, Holzbau Schweiz, ICT-Berufsbildung Schweiz, labmed schweiz, netzwerk frau und sia, OdA AgriAliForm, Schweizer Gewerbeverband sgv, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse, Schweizerischer Baumeisterverband SBV, Schweizerischer Drogistenverband, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec), scienceindustries, Swico, Swiss Engineering STV, Swissmem, Verband Kinderbetreuung Schweiz kibesuisse.

Der Nationale Zukunftstag ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen sowie der Partnerinnen/Partner der Kantone AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, der Städte Bern, Luzern und Zürich sowie des Fürstentums Liechtenstein. Er wird vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) finanziell unterstützt. (Nationaler Zukunftstag/mc/ps)

www.nationalerzukunftstag.ch