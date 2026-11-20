Zürich – Im Gebiet der Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area haben sich von 2022 bis 2025 total 384 ausländische Firmen angesiedelt. Sie schufen 1417 überdurchschnittlich gut bezahlte Stellen.

Zwar fiel die Zahl der neuen Arbeitsplätze tiefer aus als in der Vorperiode 2018 bis 2021, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Dafür verfügen die Beschäftigten über ein aussergewöhnlich hohes Ausbildungsniveau und erhalten entsprechend hohe Löhne. Zu Greater Zurich Area (GZA) zählen neben Zürich acht weitere Kantone.

Von den Mitarbeitenden mit bekannten Qualifikationsangaben besitzen 87,2 Prozent einen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule – ein Plus von 11,1 Prozentpunkten gegenüber der Vorperiode.

Weniger Stellen, aber mehr Wertschöpfung

Auch das Lohnniveau der angesiedelten Betriebe stieg an. EY rechnet mit einem durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen von rund 151’250 Franken. Grund für das deutlich über dem Durchschnitt liegende Lohnniveau ist, dass die Firmen vermehrt wertschöpfungsintensive Aufgaben wie Konzernleitungen, globale Hauptsitze oder Forschungsabteilungen in die Schweiz verlegen.

Dass die Zahl der bis Ende 2025 effektiv geschaffenen Stellen der Periode 2022 bis 2025 mit 1417 unter dem Wert der Vorperiode (2672 Stellen) lag, führt EY auf einen europäischen Trend zu kleineren Teams bei Auslandsinvestitionen sowie auf viele Blockchain-Firmen mit schlanken Strukturen zurück. Innert fünf Jahren planen die Betriebe einen Ausbau auf 5311 Stellen.

«Wir wollen nicht auf Teufel komm raus wachsen, sondern qualitativ und nachhaltig», liess sich Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident der GZA, in einer Mitteilung zitieren. Man spreche gezielt Firmen an, die Know-how mitbrächten, hier forschten und gut bezahlte, zukunftsträchtige Jobs böten.

Künstliche Intelligenz und Blockchain boomen

In der Vorperiode 2018 bis 2021 hatte die GZA noch 445 Ansiedlungen gezählt. Ende 2025 waren noch 88,8 Prozent der seit 2022 angesiedelten Betriebe aktiv – deutlich mehr als der Schweizer Schnitt für Neugründungen von rund 65 Prozent nach drei Jahren.

76 Prozent der Ansiedlungen entfallen auf sogenannte Fokusbranchen der GZA, angeführt von Blockchain-Technologie (62 Firmen), Biotech und Pharma (54) sowie Künstlicher Intelligenz (36). Die Firmen stammen aus 58 Ländern, wobei Europa (168) vor den USA (92) und China (38) wichtigste Herkunftsregion blieb.

Finanziell lohnt sich die Standortpromotion laut EY für die öffentliche Hand. Die Mitarbeitenden der seit 2018 angesiedelten Betriebe (4089 Stellen) zahlten 2025 geschätzte 63,5 Millionen Franken Staats- und Gemeindesteuern. Dem standen 2022 bis 2025 Marketingkosten von jährlich 8,7 Millionen Franken gegenüber, ohne dass Unternehmenssteuern eingerechnet wären.

Zur Greater Zurich Area gehören aktuell die neun Kantone Zürich, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Schaffhausen, Graubünden und Tessin sowie die Städte Zürich und Winterthur. (awp/mc/pg)