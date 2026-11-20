Die Midterms-Wahlen vom 3. November haben die politische Landschaft in Washington neu geordnet, ohne unser zentrales Szenario grundlegend zu verändern. Die Demokraten haben die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernommen. Ihr Handlungsspielraum bleibt jedoch durch das Veto des Präsidenten und die Abstimmungsregeln im Senat eingeschränkt. Für die Märkte dürfte deshalb weniger die Gesetzgebung als vielmehr die Haushaltspolitik im Vordergrund stehen. Da beide Seiten ihre eigenen Ausgabenprioritäten verteidigen, könnten Kompromisse eher durch zusätzliche Ausgaben als durch Einsparungen zustande kommen. Das Defizit bleibt trotz des soliden Wachstums auf hohem Niveau. Nach den bereits umfangreichen Konjunkturimpulsen durch das «One Big Beautiful Bill»-Paket dürfte der Finanzierungsbedarf des Finanzministeriums weiterhin eine Quelle der Volatilität am langen Ende der Zinskurve bleiben. Der jüngste Rückgang der Renditen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese strukturell anfällig für das hohe Schuldenangebot bleiben.

von Jean-Christophe Rochat, CIO Banque Heritage

Die neue politische Konstellation bedeutet jedoch nicht, dass die Exekutive an Bedeutung verliert. Handelspolitik, Einwanderung und Aussenpolitik bleiben weitgehend unter der Kontrolle des Präsidenten. Gleichzeitig geniesst eine entschlossene Haltung gegenüber China weiterhin breite parteiübergreifende Unterstützung. Auch der Konflikt mit dem Iran bleibt ein Aufwärtsrisiko für den Ölpreis und damit für die Inflation. Auf Ebene der Bundesstaaten haben mehrere neu gewählte Gouverneure ihre Bereitschaft signalisiert, strengere Auflagen für den Ausbau von Rechenzentren einzuführen, insbesondere bei Genehmigungen, Wasserverbrauch und Energiekosten. Das Risiko ist vorerst noch punktuell, betrifft jedoch unmittelbar den Investitionszyklus im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dieser hat sich zu einem der wichtigsten Treiber der Investitionsausgaben und des Gewinnwachstums in den USA entwickelt. Die tatsächlichen Auswirkungen werden allerdings davon abhängen, welche Massnahmen letztlich umgesetzt werden. Diese können erheblich von der Wahlkampfrhetorik und den Wahlversprechen abweichen.

KI-Wachstum bei Unternehmenszahlen reicht alleine nicht mehr aus

Genau hier sorgt die Berichtssaison zum dritten Quartal für ein willkommenes Mass an Disziplin. Die Gewinne des S&P 500 steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30–32 %, und 82 % der Unternehmen, die ihre Ergebnisse bereits vorgelegt haben, übertrafen die Erwartungen. Dennoch ist der Markt deutlich selektiver geworden. KI-bezogenes Wachstum allein reicht nicht mehr aus: Anleger verlangen zunehmend klare Aussagen zur Kapitalrendite, zu den Margen und zur Cashflow-Generierung. Die gegensätzlichen Marktreaktionen auf Alphabet und Microsoft veranschaulichen diesen Wandel sehr gut. Der Markt ist weiterhin bereit, für Wachstum zu zahlen, allerdings nicht mehr um jeden Preis.

Schrittweise Reduktion bei Technologieunternehmen

Unsere Positionierung bleibt daher positiv, wird jedoch zunehmend selektiver. Wir halten an Aktien fest, gestützt durch robustes Wachstum und solide Gewinne. Gleichzeitig reduzieren wir schrittweise unser Engagement in Technologieunternehmen, die besonders stark vom Investitionszyklus im Bereich der künstlichen Intelligenz abhängig sind. Stattdessen setzen wir verstärkt auf hochwertige Wachstumsunternehmen mit starken Bilanzen, hohen Margen und wiederkehrenden Cashflows. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere bieten die aktuellen Renditen weiterhin attraktive Erträge. Im Oktober haben Anleihen zudem erneut ihren Wert als Diversifikationsinstrument innerhalb der Portfolios unter Beweis gestellt. Wir gehen davon aus, dass die mit Washington, KI und Öl verbundene Volatilität anhalten wird. Wir sehen darin jedoch eher eine Gelegenheit, unsere Bestände an hochwertigen Vermögenswerten aufzustocken, als einen Grund, unser zentrales Anlageszenario infrage zu stellen. (BH/mc/pg)

Banque Heritage