Neun spanische Startups starten mit dem Programm Desafía Schweiz in der Schweiz durch

Zürich – Im Mai empfängt die Schweiz neun der vielversprechendsten spanischen Scale-ups mit Fokus auf Nachhaltigkeit im Rahmen von Desafía Switzerland – einer von der spanischen Regierung unterstützten Initiative zur Beschleunigung des globalen Wachstums technologieorientierter Unternehmen. Vom 12. bis 23. Mai werden die Startups auf einer zweiwöchigen Reise durch Zürich, Lausanne und Bern in das gut vernetzte Innovationsökosystem der Schweiz eintauchen und Kontakte zu Investorinnen, Unternehmensvertretern und akademischen Institutionen knüpfen.

In Zusammenarbeit mit ICEX, Red.es, und Venturelab sowie dem Wirtschafts- und Handelsbüro der spanischen Botschaft in Bern, bietet Desafía Schweiz ein intensives Programm mit individuell zugeschnittenen Workshops, Investorentreffen, Firmenbesuchen und öffentlichen Pitch-Veranstaltungen. Ziel der Initiative ist es, spanischen Unternehmer:innen ein tieferes Verständnis für einen der fortschrittlichsten Märkte der Welt im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit zu vermitteln.

Das Programm startet mit einem zweitägigen Bootcamp in Madrid (24./25. April), bevor es in die Schweiz verlagert wird. Dort präsentieren die teilnehmenden Unternehmen ihre innovativen Lösungen und erkunden Kooperationsmöglichkeiten für die internationale Expansion.

„Wir freuen uns, die zweite Gruppe spanischer Unternehmen in der Schweiz begrüssen zu dürfen“, sagt Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Es ist erfreulich zu sehen, dass dieses Programm weitergeführt wird und wir diese vielversprechenden Startups bei der Suche nach Wachstums- und Kooperationsmöglichkeiten begleiten dürfen.“

Die Veranstaltungen von Desafía Schweiz bieten Schweizer Investorinnen, Unternehmen und Innovationsverantwortlichen eine ideale Gelegenheit, herausragende spanische Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Geospatial Tech kennenzulernen. Interessierte erhalten direkten Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen, die gezielt nach Partnerschaften und Investitionen in der Schweiz suchen – und damit einen frühen Einblick in internationale Startups mit Potenzial, globale Märkte mitzugestalten.

„Die Teilnahme an Desafía Schweiz war für uns von grossem Wert“, sagt Cristina Muñoz, Mitgründerin von Wealth Reader und Teilnehmerin der letztjährigen Ausgabe. „Als Fintech-Startup konnten wir wichtige Einblicke in das Schweizer Ökosystem gewinnen und Kontakte zu Unternehmenspartnern knüpfen, die unsere weitere Entwicklung prägen.“

Treffen Sie die Startups

Akteure des Schweizer Ökosystems, Investorinnen und Forschungseinrichtungen sind eingeladen, die Startups am 14. Mai bei den Startup Days in Bern sowie am 21. Mai beim öffentlichen Pitch-Event auf dem Unlimitrust Campus kennenzulernen.

Lernen Sie die 9 spanischen Startups der Desafía Schweiz 2025-Kohorte kennen:

Agrolinera | agrolinera.com| Landwirtschaft

Digitalisiert Abfallströme wie Gülle und Molke zur Verbesserung von Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Umweltbilanz in der Milchwirtschaft.

Aitaca | aitaca.io | Einzelhandel / KI

Bietet eine KI-gestützte virtuelle Umkleidekabine mit Grössenempfehlung, die Konversionsraten erhöht und Rücksendungen im Online-Modehandel reduziert.

Distinkt | distinkt.tech| Nanotechnologie

Entwickelt fälschungssichere Tinten auf Basis von Nanotechnologie zum Schutz von Luxusgütern, Dokumenten und Verpackungen durch einzigartige Authentifizierung.

Esignus | esignus.com | Cybersecurity / Blockchain

Entwickelt HASHWallet, eine biometrisch gesicherte Hardware-Wallet mit mobiler Integration zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte und digitaler Identitäten.

Planetai Space | planetai.space | Klima-Tech

Nutzt Satellitenbilder und KI zur Kartierung und Bewertung von Naturkapital, um Organisationen bei nachhaltigen Ressourcenentscheidungen zu unterstützen.

Revivack | revivack.com| Kreislaufwirtschaft

Bietet eine Blockchain-gestützte Infrastruktur für Marken, um Rücknahmesysteme zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Erstellung rückverfolgbarer Nachhaltigkeitsberichte umzusetzen.

Uncharted Therapeutics | arquimea.com/uncharted-therapeutics| Luft- und Raumfahrt

Nutzt generative KI zur Entwicklung arzneimittelähnlicher Moleküle und ermöglicht so interaktives Design und schnellere Abläufe in der präklinischen Arzneimittelforschung.

Verázial| verazial.com | Gesundheitswesen/Genomik

Entwickelt irisbasierte biometrische Technologie zur Verbesserung von Identifikation und Rückverfolgbarkeit in pharmazeutischen Produktionsumgebungen.

Woza Labs | wozalabs.com | Geospatial / AI

Entwickelt KI-gesteuerte Geodatenplattformen für Nachhaltigkeitsmonitoring, Risikobewertung und Umweltanalysen in verschiedenen Branchen. (Venturelab/mc/hfu)