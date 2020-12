Alexandra Stalder neue Senior Partnerin bei Nicole Heimann & Partners

Kilchberg – Alexandra Stalder tritt Nicole Heimann & Partners als Senior Partnerin bei. Sie bringt mit ihrer langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Führungsteams für Kunden und das Team einen bedeutenden Mehrwert.

Stalder vereint zwei wesentliche Kompetenzen: Sie war jahrelang selbst Mitglied von Geschäftsführungsteams bevor sie begann, erfolgreich Geschäftsführungen und Verwaltungsräte zu coachen und zu beraten.

Als Führungskraft in nationalen und internationalen Unternehmen war Alexandra Stalder in unterschiedlichen Positionen tätig. Sie bekleidete in verschiedenen Branchen Positionen als Country Manager, Chief Sales Officer und Chief Operating Officer. Neben mittelständischen Unternehmen war sie in Grossunternehmen wie z.B. der Metro Group tätig und war Mitglied der Geschäftsleitungen verschiedener Start-ups, u.a. in der Digitalisierung.

«Alexandras’ Hintergrund aus dem operativen und strategischen Business, gepaart mit ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Beraterin und Coach, wird unsere Zusammenarbeit für in die nächste Phase der Nicole Heimann & Partners AG von grosser Bedeutung sein: Der globalen Expansion und Skalierung», sagt Nicole Heimann, Gründerin und CEO.

«Ich freue mich sehr darauf, meinen Weg mit Nicole Heimann & Partners fortzusetzen. In meiner Rolle als Senior Partnerin werde ich mit der Leadership Alliance Culture das intensivieren, was ich in den letzten Jahren begonnen habe: Organisationen in ihrer Transformation unterstützen, angefangen beim Top Management. In der bereits erfolgreich in international tätigen Unternehmen etablierten Leadership Alliance Culture wird eine aufrichtige und verbindliche Beziehung zwischen Verwaltungsrat, CEO und Mitgliedern des Führungsteams erschaffen. Es entstehen moderne und agile Arbeitswelten, die durch visionäre Führung einen grossen und nachhaltig Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben. Ein positiver und strategisch wichtiger Prozess.», sagt Alexandra Stalder.

Alexandra Stalder ist ECA anerkannte Coach, Certified Director for Board Effectiveness an der HSG, gefragte Mentorin für Studierende an Schweizer Hochschulen und unterstützt Jungunternehmer mit ihrem Fachwissen und internationalem Netzwerk. (Nicole Heimann & Partners/mc/ps)