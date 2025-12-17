Ökonomen-Umfrage: Wirtschaft wird 2026 nur langsam wachsen

Zürich – Die Schweizer Wirtschaft kommt 2026 nicht auf Touren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter Konjunkturexpertinnen und -experten.

Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen für 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sportbereinigt) von 1,0 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Prognose ist somit gegenüber der September-Umfrage unverändert und deutet auf ein unterdurchschnittliches Wachstum hin.

Die Prognose für das ablaufende 2025 ist mit 1,3 statt 1,2 Prozent derweil leicht höher. Die Differenz zwischen den Wachstumsraten für 2025 und 2026 habe sich somit im Vergleich zur vorherigen Befragung leicht vergrössert, so das Communiqué.

Gewisser Optimismus

Die Konsenswerte für 2026 deuteten gleichwohl einen gewissen Optimismus an, wird betont. Belegt wird dies mit gegenüber 2025 höheren prognostizierten Wachstumsraten von jeweils 1,1 Prozent und 1,6 Prozent bei den Ausrüstungs- und Bauinvestitionen.

Auch beim Aussenhandel zeige sich eine leichte Verbesserung der Aussichten, was mit dem Zolldeal zusammenhängen dürfte. Im Vergleich zur vorigen Befragung erwarteten die Teilnehmenden einen weniger ausgeprägten Rückgang der Exportdynamik für 2026 im Vergleich zu 2025, so das KOF Institut.

Die Prognosen für die Inflation sind nun leicht tiefer. Für 2026 wird nun eine durchschnittliche Jahresteuerung von 0,4 nach 0,6 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 3,1 Prozent gesehen.

Am Consensus Forecast der KOF nahmen 13 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage wurde vom 28. November bis 10. Dezember 2025 durchgeführt. (awp/mc/pg)