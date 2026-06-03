Tipiog bringt Tapioka in die Schweiz

Pfäffikon – Das Schweizer Startup Tipiog bringt Tapioka – ein brasilianisches Grundnahrungsmittel, das häufig anstelle von Brot, Wraps oder Crêpes gegessen wird – auf den Schweizer Markt. Tapioka ist in wenigen Minuten zubereitet und wird täglich von Millionen Brasilianern zum Frühstück, als Snack oder als leichte Mahlzeit genossen.

Immer mehr Europäer verzichten auf Gluten oder suchen nach pflanzlichen Alternativen – nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch aufgrund einer wachsenden Vorliebe für natürlichere und leichter verdauliche Lebensmittel. Eines davon kommt aus Brasilien: Tapioka – ein Fladenbrot aus nur einer Zutat, das dort seit Jahrhunderten zum Alltag gehört. Mit ihrem milden Eigengeschmack und ihrer angenehmen Konsistenz spricht Tapioka Menschen unabhängig von ihren Ernährungsgewohnheiten an.

Das Schweizer Startup Tipiog bringt dieses brasilianische Grundnahrungsmittel nun in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format in die Schweiz. Es ist einzeln portioniert und besteht ausschliesslich aus Maniokstärke und Wasser. Tipiog enthält keine Zusatzstoffe und ist von Natur aus glutenfrei, laktosefrei und rein pflanzlich. In etwa drei Minuten zubereitet, ist Tapioka eine vielseitige Alternative zu Brot, Wraps, Tortillas oder Crêpes.

Die Tipiog-Gründer Amanda Cattaneo und Raffael Rupprechter möchten dieses brasilianische Alltagsgericht einem europäischen Publikum zugänglich machen. Cattaneo, die in São Paulo aufgewachsen ist und familiäre Wurzeln im Nordosten Brasiliens hat, brachte nach ihrem Umzug nach Europa regelmässig Tapioka im Koffer mit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Raffael Rupprechter bereitete sie es für Freunde und Familie zu. (pd/mc/pg)