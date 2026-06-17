Pascal Sprenger wird neuer CEO von KPMG Schweiz

Zürich – Die stimmberechtigten Partnerinnen und Partner von KPMG Schweiz haben mit einer überwältigenden Mehrheit Pascal Sprenger zu ihrem zukünftigen CEO gewählt. Sprenger wird seine neue Funktion am 1.Oktober 2026 als Nachfolger von Stefan Pfister antreten, der diese Position während der letzten zwölf Jahre innehatte. Pfister bleibt bis März 2027 innerhalb des KPMG-Netzwerks, bevor er externe Verwaltungsratsmandate übernimmt.

Pascal Sprenger (46) leitet seit 2024 den Bereich Financial Services und ist Mitglied des geschäftsführenden Verwaltungsrats von KPMG Schweiz. Mit mehr als 20 Jahren im Unternehmen in verschiedenen Führungsfunktionen verfügt Sprenger über eine bereichsübergreifende Expertise und einen hervorragenden Leistungsausweis. Er engagiert sich zudem in führenden Wirtschaftsverbänden und Branchenorganisationen. Pascal Sprenger steht für ausgeprägte Kundenorientierung, einen kooperativen Führungsstil sowie strategische Weitsicht – eine ideale Voraussetzung für seine künftige Aufgabe als CEO von KPMG Schweiz.

«Es freut mich ausserordentlich, dass meine Partnerkolleginnen und -kollegen mir ihr Vertrauen schenken und mir die Führung von KPMG Schweiz übertragen. Stefan Pfister übergibt mir ein erfolgreiches, leistungsstarkes und zukunftsorientiertes Unternehmen. Umso mehr freue ich mich, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und die Zukunft von KPMG Schweiz aktiv zu gestalten. Für unsere Kundinnen und Kunden bleibt KPMG Schweiz eine verlässliche Partnerin, die ihnen mit Kundennähe, ausgeprägter Branchenkenntnis und hoher Fachexpertise zur Seite steht und sie bei ihren künftigen Herausforderungen unterstützt. Zusammen mit der Partnerschaft und allen Mitarbeitenden möchte ich unsere Marktposition in der Schweiz weiter festigen und ausbauen», kommentiert Pascal Sprenger seine Wahl. (pd/mc/pg)