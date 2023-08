Pfister: Eröffnung Flagshipstore Dübendorf & Pfister AI-Lab

Suhr – Mit der Eröffnung des neuen Flagshipstores in Dübendorf setzt Pfister neue Standards in der Möbelbranche. Auf einer Fläche von 16’000 Quadratmetern bietet das Möbelhaus eine breite Sortimentspalette an und setzt auf innovative Shop-in-Shop-Konzepte.

«Unser Ziel ist es, ein unverwechselbares Einkaufserlebnis zu schaffen. Die Massnahmen am Point of Sale gehen Hand in Hand mit fortlaufenden Investitionen in die Weiterentwicklung unseres Produkteangebots und in unsere Online-Präsenz», erklärt Paul Holaschke, CEO der Möbel Pfister AG. Die Neugestaltung der Filiale Dübendorf für rund 6 Millionen Franken war eine logistische Herausforderung, da das Geschäft zu jedem Zeitpunkt geöffnet blieb. Insbesondere der Austausch der vier Rolltreppen im Lichthof während des laufenden Betriebs war auf vielen Ebenen eine aussergewöhnliche Aufgabe. «Bei allen Investitionen haben wir stets die Kundenzufriedenheit im Blick. Der Flagshipstore ist aber auch für uns bei Pfister ein Ort der Inspiration, aus dem wir hilfreiche Erkenntnisse ziehen wollen, um weiter an unserer Zukunftsfähigkeit zu arbeiten», resümiert Paul Holaschke.

Designkonzept «mobitare»

Innerhalb des Pfister Flagshipstores erstreckt sich auf einer Fläche von 2’000 Quadratmetern das Designkonzept «mobitare – home of design», das für exklusives Wohndesign steht. Das Sortiment umfasst eine vielseitige Auswahl an Wohn- und Gartenmöbeln. Dänische Designikonen wie &tradition, Louis Poulsen, italienische Traditionsmarken wie Gervasoni, Moroso und Flos werden bei mobitare ebenso angeboten wie junge, international renommierte Interiorbrands wie Freifrau und Diesel. Ein besonderes Highlight bildet die beeindruckende Vielfalt an hochwertigen Leuchten. Italienische und skandinavische Designklassiker sind ab sofort im neuen Lampenshop ausgestellt.

Pfister mit eigenem «Artificial Intelligence Lab»

Pfister nutzt ab sofort Artificial Intelligence (AI), um auf pfister.ch vielfältige Hintergrundbilder zu generieren und liefert damit einmalige Inspirationen für die Nutzer der Website. Mit der Integration von rund 50’000 Inspirationsbildern ist Pfister branchenweit der erste Anbieter dieser Technologie. Dank der AI-Algorithmen ist jedes generierte Foto einzigartig.

Im neu gegründeten hauseigenem «Pfister AI-Lab» arbeitet das Team bereits an weiteren Innovationen. In Zukunft sollen Kundinnen und Kunden mithilfe von Künstlicher Intelligenz individuelle Fotos basierend auf ihren Angaben generieren können, um ihre persönlichen Wohnträume zu verwirklichen. Die AI-Technologie bei der Bildgenerierung unterstützt auch die Beratungstätigkeit der Pfister Expertinnen und Experten vor Ort, indem sie gezielt auf die Vorstellungen eingehen und somit ein massgeschneidertes Einkaufserlebnis bieten können.

«Neue Technologien sollen Kundinnen und Kunden ermöglichen, Produkte in ihrem persönlichen Zuhause zu erleben, um eine optimale Kaufentscheidung zu treffen. Wir möchten bei Pfister unsere Innovationskraft nutzen, um die Zukunft des Shoppings aktiv mitzugestalten.» Paul Holaschke, CEO der Möbel Pfister AG

Im Zuge der Integration neuer Technologien investiert Pfister in neue Berufsbilder, um den technologischen Fortschritt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze voranzutreiben. AI-Spezialisten, Datenanalysten und UX-Designer sind nur einige Beispiele für die spannenden neuen Berufsfelder, die bei Pfister entstehen. Das Unternehmen positioniert sich damit als attraktiver Arbeitgeber, der sich für Innovation und zukunftsorientierte Technologien engagiert. (Möbel Pfister/mc/ps)

Möbel Pfister