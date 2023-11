Phoenix Mecano eröffnet neuen Industriepark in China

Stein am Rhein/Kloten – Der Komponentenhersteller Phoenix Mecano (PM) hat den Industriepark im chinesischen Jiaxing eröffnet. Das neue Werk, in dem drei bisherige Standorte in einem vereinigt werden, wurde seit einigen Monaten nach und nach in Betrieb genommen.

Insgesamt investierte PM über die vergangenen fünf Jahre rund 100 Millionen Euro in den Industriepark, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der neue Komplex umfasst eine Fläche von insgesamt 150’000 Quadratmeter und vereint die zentralen Aktivitäten und den globalen Hauptsitz der Sparte DewertOkin Technology Group (DOT) von Phoenix Mecano.

1100 Mitarbeitende

Am neuen Standort sind nebst der Produktion von Antriebs-, System- und Beschlagstechnik für elektrisch verstellbare Komfort- und Pflegemöbel auch Forschungsaktivitäten angesiedelt. Mit rund 1100 Mitarbeitern besteht eine Kapazität von rund 20 Millionen elektrischen Antrieben für Möbel.

Teil-IPO geplant

Phoenix Mecano plant bekanntlich seit längerem ein Teil-IPO der Sparte DOT in China. Dieser dürfte gemäss den jüngsten Aussagen des CEO Rochus Kobler aber frühestens 2024 über die Bühne gehen. Dass die Sparte dereinst auch verkauft werden könnte, wollte er bei einem sehr guten Angebot nicht ausschliessen. (awp/mc/pg)