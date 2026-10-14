Preise für Neuwagen und Occasionen sinken weiter

Zürich – Die Preise für neue und gebrauchte Autos in der Schweiz sinken weiter. Gleichzeitig nimmt das Angebot leicht zu. Ein Grund für den Preisrückgang dürfte auch die wachsende Konkurrenz durch günstigere chinesische Automarken sein.

Die durchschnittlichen Angebotspreise für Neuwagen auf der Inserateplattform AutoScout24 sanken im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Rückgang sogar 5,8 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Marktanalyse hervorgeht.

Auch Occasionen wurden günstiger. Ihre durchschnittlichen Angebotspreise gingen gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent und im Jahresvergleich um 4,3 Prozent zurück.

Besonders deutlich war der Preisrückgang bei fabrikneuen Benzinern. Diese verbilligten sich gegenüber dem Vorquartal um 4,4 Prozent und im Jahresvergleich um 4,9 Prozent. Noch stärker sanken die Preise für neue Plug-in-Hybride, die im Vergleich zum Vorjahresquartal 16 Prozent günstiger angeboten wurden.

Eine Ausnahme bildeten gebrauchte Elektroautos. Ihre Angebotspreise stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent. Im Jahresvergleich lagen sie allerdings weiterhin um 1,4 Prozent tiefer.

Angebot nimmt leicht zu

Gleichzeitig stieg die Zahl der auf AutoScout24 inserierten Fahrzeuge gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent und im Jahresvergleich um 2,6 Prozent. Der Zuwachs entfiel hauptsächlich auf Occasionen. Deren Inseratezahl nahm gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent und im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu.

Bei Neuwagen sank die Zahl der Inserate im Quartalsvergleich dagegen um 0,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal lag sie jedoch um 3,9 Prozent höher.

Der Preisrückgang hält laut AutoScout24 bereits seit längerer Zeit an. Die zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Plattform hatte bereits im Frühjahr auf die zunehmende Akzeptanz günstiger chinesischer Automarken in der Schweiz hingewiesen. Neben den tieferen Preisen spielten dabei auch der technologische Fortschritt und das hohe Innovationstempo chinesischer Hersteller eine Rolle. (awp/mc/ps)