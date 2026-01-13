Preisrutsch bei Occasionsautos – Neuwagen werden teurer

Zürich – Im Jahr 2025 wurden auf AutoScout24 etwas mehr Fahrzeuge als im Vorjahr inseriert. Egal ob Verbrenner oder Stromer: Occasionen wurden dabei mehrheitlich billiger und Neuwagen teurer.

Konkret stieg der Anteil an inserierten Gebrauchtwagen um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Neuwageninserate wuchsen um 4,9 Prozent. Einen besonders starken Inserateanstieg registrierte die zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Plattform bei neuen Kombis (+11,5%), gefolgt von SUVs (+7,1%) und Limousinen (+4,9%).

Bei Gebrauchtwagen nahm indes vor allem das Angebot an SUVs weiter zu (+3,3%). Weniger inseriert wurden derweil gebrauchte Kleinwagen und Limousinen (je -0,8%).

Teure Plug-in-Hybride

Generell wurden batteriebetriebene Elektrofahrzeuge billiger, egal ob gebraucht oder neu. Der inserierte Durchschnittspreis von Occasions-Elektrofahrzeugen (BEV) sank im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 8,3 Prozent auf durchschnittlich 43’549 Franken.

Dieselfahrzeuge verbilligten sich laut AutoScout24 um 6 Prozent auf 23’673 Franken, Mild-Hybride (MHEV) um rund 5 Prozent auf 50’245 Franken, Voll-Hybride (HEV) um 1,2 Prozent auf 35’479 Franken und Benziner um 0,2 Prozent auf 37’571 Franken. Einzige Ausnahme: Gebrauchte Plug-in-Hybride (PHEV) wurden um 1,25 Prozent teurer und waren im Schnitt für rund 56’156 Franken zu haben.

Bei den Neuwagen mussten Käufer indes mehrheitlich tiefer in die Taschen greifen. Neue BEVs wurden im Vergleich zum Vorjahr zwar rund 8,1 Prozent günstiger und kosteten durchschnittlich 56’229 Franken. Gleichzeitig verteuerten sich aber neue Mild-Hybride um 9,8 Prozent auf 64’991 Franken, Plug-in-Hybride um 6,5 Prozent auf 84’634 Franken und Dieselfahrzeuge um 4,2 Prozent auf 61’800 Franken. (awp/mc/ps)