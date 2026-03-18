SMG steigert Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr klar – Mittelfristziele bestätigt

Zürich – Die SMG Swiss Marketplace Group hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Gewinn klar gesteigert. Das Wachstum soll im laufenden Jahr etwas geringer ausfallen, die Profitabilität aber weiter steigen.

Konkret stiegen die Verkäufe im Geschäftsjahr 2025 um 14,1 Prozent auf 332,0 Millionen Franken, wie SMG am Mittwoch mitteilte. Dabei hatten alle Geschäftsbereiche einen positiven Beitrag zum Ergebnis geleistet. Besonders stark war das Umsatzwachstum in den Segmenten Automotive (+16,4%) und General Marketplaces (+15,8%), wozu etwa Ricardo, tutti.ch und anibis.ch gehören.

Fortschritte gab es auch bei der Profitabilität. Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA stieg auf 180,2 Millionen Franken, was einem Plus von fast einem Drittel entspricht. Die entsprechende Marge zog um 6,4 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent an.

Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn nach Steuern von 68,0 Millionen Franken, 10,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die Aktionäre schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,82 Franken je Anteilsschein vor. Es ist die erste Dividendenzahlung seit dem Börsengang im September 2025 und daher gibt es keinen Vergleichswert.

Mit seinen Jahreszahlen landete das Unternehmen in etwa in der Mitte der eigenen Guidance. Auch die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens wurden ziemlich genau getroffen.

Profitabilität soll weiter steigen

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet das Management ein etwas schwächeres Wachstum beim Umsatz. Die Verkäufe sollen zwischen 10 und 12 Prozent zulegen. Die Profitabilität soll dagegen weiter steigen. Erwartet wird eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 56 und 58 Prozent.

Ferner bestätigte das Management auch die Mittelfristziele, die im Rahmen des IPO kommuniziert wurden. Demnach soll der Umsatz im tiefen 10er-Prozentbereich wachsen und die bereinigte EBITDA-Marge im tiefen bis mittleren 60-Prozent-Bereich liegen.

Das Unternehmen gab zudem eine Veränderung im Verwaltungsrat bekannt. Malte Krüger wird an der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl antreten. Für ihn schlägt der Verwaltungsrat Patricia Lobinger als Ersatz vor. Sie ist aktuell als CFO und CEO ad interim beim deutschen Online-Fahrzeugmarkt mobile.de tätig. (awp/mc/pg)