Prix Suisse 2025 geht an Willy Michel – Fireside-Chat mit Amal Clooney

Suhr – Am 8. November 2025 wird im Kursaal Bern zum fünften Mal der Prix Suisse verliehen. Der Award ehrt jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Dr. h.c. Willy Michel für seine ausserordentlichen Verdienste als Unternehmer, Visionär und Mäzen. Bundesrat Albert Rösti wird ihm den Preis im festlichen Rahmen vor rund vierhundert geladenen Gästen überreichen. Die renommierte Menschenrechtsanwältin Amal Clooney wird mit einem Fireside-Chat einen bewegenden Denkanstoss geben, während Robotik-Experte Prof. Dr. Roland Siegwart von der ETH Zürich aufzeigt, wie humanoide Roboter unseren Alltag verändern werden. Durch den Abend führt Moderatorin Sandra Studer.

Dr. h.c. Willy Michel zählt zu den prägenden Unternehmerpersönlichkeiten der Schweiz. Mit der Gründung und dem erfolgreichen Aufbau von Disetronic und Ypsomed hat er die Medizintechnik nachhaltig revolutioniert und insbesondere im Bereich der Insulinverabreichung neue Massstäbe gesetzt – zum Wohle von Millionen von Menschen weltweit. Gleichzeitig stärkte er die internationale Spitzenstellung der Schweiz als Standort für Präzision, Innovation und medizintechnische Exzellenz.

Sein unternehmerischer Geist zeigt sich nicht nur in der Medizintechnik: Auch in der Pharmaindustrie, der Uhrenbranche, der Gastronomie und der Kunst hat Michel nachhaltige Impulse gesetzt. Sein Engagement für die Diabetesforschung sowie für kulturelle und gesellschaftliche Projekte offenbart ein tiefes Verantwortungsbewusstsein und ein umfassendes Verständnis von unternehmerischer Verantwortung. Mit Mut, Weitblick und Innovationskraft steht Michel für generationenübergreifendes Unternehmertum – und gehört zu den vielseitigsten und inspirierendsten Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft mit internationaler Ausstrahlung.

Fireside-Chat von Amal Clooney

Im Rahmen des diesjährigen Prix Suisse wird die international renommierte Menschenrechtsanwältin Amal Clooney mit einem Fireside-Chat einen bewegenden Denkanstoss geben. Sie vertritt häufig Opfer von Massengräueltaten, darunter Völkermord und sexuelle Gewalt, und hat dazu beigetragen, die Freiheit von Journalisten zu erwirken, die weltweit willkürlich aufgrund ihrer Arbeit inhaftiert wurden. Amal Clooney ist ausserdem Professorin für internationales Recht an der Blavatnik School of Government der Universität Oxford und Ehrenmitglied des St Hugh’s College, Oxford.

Zudem ist sie Mitbegründerin der Clooney Foundation for Justice, die in über 40 Ländern kostenlose Rechtshilfe zur Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Rechte von Frauen anbietet. Ihre Arbeit hat zur Freilassung Dutzender Journalisten geführt und Tausenden von Frauen kostenlosen rechtlichen Beistand verschafft, um ihre Rechte zu verteidigen – darunter das Recht auf Schutz vor Gewalt, wirtschaftlicher Diskriminierung und Kinderehen. Im Jahr 2022 ging die Stiftung eine Partnerschaft mit der Girls Opportunity Alliance der Obama Foundation und mit Melinda French Gates ein, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und Kinderehen weltweit zu verringern. Ausserdem bietet die Stiftung ein Stipendienprogramm an, das jungen Juristinnen in Afrika den Einstieg in eine Karriere im Bereich der Menschenrechte ermöglicht.

Blick in die Zukunft mit Prof. Dr. Roland Siegwart

Das nächste Jahrzehnt wird mehr technologische Umbrüche bringen als das letzte Jahrhundert. Künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle Realität und Biotechnologie verschmelzen und transformieren Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. Besonders humanoide Roboter stehen vor dem Durchbruch. Prof. Dr. Roland Siegwart, einer der weltweit führenden Robotik-Experten der ETH Zürich, wird am Prix Suisse 2025 aufzeigen, welche Rolle humanoide Roboter künftig in unserem Alltag spielen werden – nicht als Bedrohung, sondern als intelligente Partner des Menschen. Dank multimodaler KI kommunizieren sie mit Menschen, verstehen Sprache und übernehmen komplexe Aufgaben. (pd/mc/pg)

