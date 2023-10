Randstad und CARIFY starten Zusammenarbeit

Zürich – Auto-Abos werden für immer mehr Menschen eine Alternative zum Leasing oder Kauf. Gerade bei Temporärangestellten, Grenzgängern und Projektmitarbeitern erfreut sich das Auto-Abo grosser Beliebtheit. Um diese Menschen ganzheitlich und noch besser unterstützen zu können, starten Randstad, Experte in Temporär- und Dauerstellen und die schweizweit grösste Auto-Abo Plattform CARIFY eine Kooperation. Über den Randstad Mobility Shop erhalten Randstad Talente einen exklusiven Zugang und Preisvorteil für Fahrzeuge im Auto-Abo auf CARIFY.

CARIFY bietet seinen Kunden seit 2019 mehr als 30 Automarken von über 500 Schweizer Garagen im monatlichen all-inclusive Auto-Abo an. Die Kunden können auf www.carify.com aus über 1000 Fahrzeugen auswählen und sich ihr Auto-Abo vollständig digital nach ihren Bedürfnissen konfigurieren. In einem einzigen monatlichen Beitrag sind dabei sämtliche Kosten wie Vollkasko-Versicherung, Reparaturen, Wartung, Reifen, Motorfahrzeugsteuer und die Zulassung im Wohnkanton abgedeckt.Die hohe Flexibilität und grosse Auswahl kommen bei den Kunden gut an. Mehrere tausend Abos konnten bereits abgeschlossen werden und das Zürcher Unternehmen will noch mehr.

Raffael Fiechter, Co-Founder CARIFY AG: “Wir haben starke Partner, der Auto-Abo Markt wächst schnell und wir wollen mit unserem Angebot noch mehr Menschen helfen, flexibel und einfach die Mobilitätslösung zu erhalten, die sie benötigen. Entsprechend freut es uns, dass wir mit Randstad gezielt eine Kundengruppe bedienen können, die bei Leasing oder auch beim Abzahlungskauf wegen kurzen oder flexiblen Arbeitsverträgen Schwierigkeiten haben eine stimmige Mobilitätslösung zu finden.”

Bernhard Hänggi, CEO Randstad Schweiz AG ergänzt: «Wir stellen getreu unserem Randstad Credo – Human Forward – den Menschen ins Zentrum unserer Dienstleistungen. Entsprechend wollen wir arbeitssuchenden Talenten nicht nur einen Job, in dem sie sich wohl fühlen, vermitteln, sondern sie ganzheitlich betreuen. Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und ein einfacher, flexibler Zugang zu Mobilität passt daher sehr gut zum Wert, den wir unseren Talenten mit auf den Weg geben wollen. Mit dem Auto-Abo und CARIFY haben wir hier eine gute Lösung und einen profilierten Partner gefunden.” (CARIFY/mc/ps)