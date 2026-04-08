Repower macht 2025 weniger Gewinn

Brusio – Das Bündner Energieunternehmen Repower hat im Geschäftsjahr 2025 weniger verdient. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen indes ein «gutes Ergebnis», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Gesamtleistung reduzierte sich 2025 im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 1,99 Milliarden Franken. Der operative Gewinn (EBIT) sank um knapp ein Viertel auf 133 Millionen Franken. Das Ergebnis liege dennoch über dem langjährigen Durchschnitt, so Repower.

Unter dem Strich blieb ein um 27 Prozent tieferer Reingewinn von 101 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat schlägt zwar eine unveränderte ordentliche Dividende von 5,00 Franken je Anteilsschein vor. Die Sonderdividende wird jedoch auf 0,50 Franken von 1,50 Franken gesenkt.

Wetterbedingt weniger Stromproduktion

Die Stromproduktion sank 2025 im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 2147 Gigawattstunden. Dabei produzierten die Bündner Wasserkraftwerke aufgrund geringerer Wassermengen unterdurchschnittlich (-17%).

Ebenso hätten die Windparks in Italien (-10%) und Deutschland (-14%) wetterbedingt einen leichten Rückgang verbucht. Massiv weniger produzierte auch das Gaskombikraftwerk Teverola (-86%) wegen eines längeren Ausfalls.

Dagegen sei durch den Ausbau der Photovoltaik die Produktion der Solaranlagen um knapp 40 Prozent gesteigert worden. So wurde auch das erste alpine Solarkraftwerk der Schweiz im Prättigau teilweise in Betrieb genommen. Den Ausbau der Photovoltaik in Italien will Repower auch in Zukunft weiter vorantreiben.

Gutes Ergebnis erwartet

Das Unternehmen stehe auf einem soliden finanziellen Fundament, heisst es weiter. Dieses gebe den nötigen Spielraum für die kommenden Herausforderungen.

«Für 2026 wird ein gutes Ergebnis erwartet», so die Energiegesellschaft mit Blick in die Zukunft – ohne konkrete Zielgrössen zu nennen.

Repower will in den kommenden Jahren weiter in den Ausbau und die Erneuerung der Produktionsanlagen und Netzinfrastruktur investieren. 2025 investierte Repower gesamthaft 142 Millionen Franken. (awp/mc/ps)