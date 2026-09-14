Repower mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Brusio – Repower hat im ersten Semester 2026 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis vor allem von der schwachen Stromproduktion aus Wasserkraft sowie vom Auslaufen positiver Absicherungseffekte aus der Hochpreisphase an den Energiemärkten.

Die Gesamtleistung ging von Januar bis Juni um 13 Prozent auf 939 Millionen Franken zurück, wie Repower am Montag mitteilte. Der operative Gewinn (EBIT) sank um 22 Prozent auf 51 Millionen. Unter dem Strich verblieb ein Gruppengewinn von 34 Millionen Franken, 28 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Stromproduktion der eigenen Wasserkraftwerke sei nach einem schneearmen Winter und wegen geringer Niederschläge im Frühling und Frühsommer deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Höhere Marktpreise in der Schweiz und Frankreich sowie ein gutes Handelsgeschäft hätten die Einbussen nur teilweise auffangen können. Zudem liefen die positiven Effekte aus Stromverkäufen zunehmend aus. Diese hatte das Unternehmen während der Hochpreisphase zu Beginn des Ukrainekriegs für spätere Lieferperioden zu attraktiven Konditionen abgeschlossen.

Für das zweite Halbjahr rechnet Repower weiterhin mit anspruchsvollen Bedingungen. Neben den Energiepreisen dürften vor allem die Niederschlagsmengen und damit die Stromproduktion der Wasserkraftwerke sowie die Verfügbarkeit der Produktionsanlagen das Ergebnis beeinflussen. Insgesamt erwartet das Unternehmen für 2026 unverändert ein «solides Ergebnis». (awp/mc/ps)