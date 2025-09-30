Roland Leuenberger soll neuer Axpo-Verwaltungsratspräsident werden

Baden – Die Axpo hat Roland Leuenberger als neuen Verwaltungsratspräsidenten nominiert. Der 57-jährige CEO der Energiefirma Repower übernimmt das Amt am 1. Juni 2026, wie die Axpo am Dienstag mitteilte.

Leuenberger folg auf Thomas Sieber. Dieser hatte bereits im Dezember 2024 angekündigt, sein Amt nach zehn Jahren als Axpo-VRP per Anfang 2026 niederzulegen.

Der Betriebsökonom Leuenberger gibt seine CEO-Funktion bei Repower per Ende Mai ab, wie das Bündner Unternehmen in einer eigenen Mitteilung schrieb. Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet worden. In der Zwischenzeit werde Leuenberger bei Geschäften, die einen möglichen Interessenskonflikt mit seiner künftigen Tätigkeit mit sich bringen könnten, in den Ausstand treten, hielt Repower fest.

Leuenberger steht seit 2019 an der Spitze von Repower. Zuvor war er als Unternehmer und in leitenden Funktionen an der Schnittstelle zwischen Energie- und Finanzwirtschaft tätig, unter anderem auch in beratender Funktion, wie die Axpo weiter schrieb. (awp/mc/ps)