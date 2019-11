Rod Kommunikation wird Teil von Farner

Zürich – Rod Kommunikation schliesst sich der Farner-Gruppe an. Das Team an der Bürglistrasse freut sich über die Möglichkeit, im Verbund mit Farner seinen Kunden die komplette Kommunikationspalette anbieten zu können. Farner übernimmt die Aktien von Rod; Regula Bührer Fecker, David Schärer und Pablo Koerfer beteiligen sich als Partner an Farner.

Farner erweitert mit Rod Kommunikation ihr Angebot um ein weiteres, profiliertes Kreativ-Team, das eine differenzierte Handschrift in das kompletteste Kommunikationsangebot der Schweiz einbringt. Teil der Farner-Gruppe zu werden, stellt für Rod Kommunikation einen grossen strategischen Schritt dar, der im vergangenen Jahr mit der Anpassung ihres Angebots in einzelne Kommunikationsdisziplinen eingeläutet wurde. Rod hatte das Agenturmodell so angepasst, dass Kunden nicht mehr nur das Gesamtangebot der Agentur nutzen können, sondern neu auch Einzeldisziplinen wie Campaigns, Strategie, Publicity, Public Affairs oder Content.

Mit Farner bietet sich Rod die Möglichkeit, für komplexe Kommunikationsaufgaben langjährig erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten aus Public Affairs, Digital Marketing, Branding, Change, Unternehmens- und Markenkommunikation, Expertinnen und Experten mit sehr spezialisierten Branchen- und Technologiekenntnissen und Verankerung in allen Landesteilen der Schweiz zu involvieren und ihr Spektrum an Kommunikationslösungen zu erweitern.

Schlagkräftiges Kreativ-Team

Farner hingegen erhält mit Rod Zugang zu einem zweiten profilierten und schlagkräftigen Kreativ-Team, das in den letzten zwölf Jahren zahlreiche populäre Kampagnen entwickelte. Die Kunden von Farner erhalten damit noch mehr Möglichkeiten, auf jeder Klaviatur der Kommunikation zu spielen und für jede Aufgabenstellung und Tonalität massgeschneiderte Angebote und Teams abrufen zu können.

Sowohl Rod als auch Farner gehören heute zu den führenden Agenturen in der Schweiz. Beide Agenturen werden ihr Profil und ihre Handschrift an ihren jeweiligen Standorten eigenständig pflegen und weiterentwickeln. «Mit Rod erweitern wir unser Angebot und verdoppeln unsere Kreativ-Power. Das Wichtigste aber ist: Wir können und wollen miteinander», sagt Farner-CEO und -Mehrheitsaktionär Roman Geiser.

Farner übernimmt die Aktien von Rod Kommunikation zu hundert Prozent; Regula Bührer Fecker, David Schärer und Pablo Koerfer beteiligen sich als Partner an Farner und werden Rod weiterhin gemeinsam mit ihrem Führungsteam Marco Meroni, Mateo Sacchetti und der jüngst in die Geschäftsleitung berufenen Tiffany Lüthi an der Bürglistrasse leiten. Rod-Geschäftsführer Pablo Koerfer: «Wir freuen uns riesig über diesen Zusammenschluss. Was die beiden Agenturen verbindet, sind der unternehmerische Geist, die DNA als inhabergeführte Organisation und dasselbe Verständnis darüber, wie wirkungsvolle Kommunikation entsteht.» (Rod Kommunikation/mc/ps)

Rod Kommunikation AG

Rod Kommunikation wurde im Jahr 2007 von Regula Bührer Fecker, David Schärer und Oliver Fennel gegründet und 2008 als «Newcomer-Agentur des Jahres» in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. 2012 beteiligte sich Pablo Koerfer an Rod, der die Agentur heute als Geschäftsführer leitet. Rod beschäftigt zirka 25 Mitarbeitende in Strategie, Beratung, Kreation und Public Relations und hat sich mit populären Kampagnen für die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung («Slow down. Take it easy.»), SBB (unterwegs zuhause), Bundesamt für Gesundheit BAG («LOVE LIFE»), Credit Suisse («Digipigi») oder 20 Minuten («DNA») einen Namen gemacht und wurde mit mehreren Effies ausgezeichnet.

Farner Consulting AG

Farner Consulting AG ist die führende Agentur für Kommunikationsberatung in der Schweiz (Agentur-Ranking www.bpra.ch). 1951 gegründet, ist die Agentur heute mit über 160 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne, Genf, Basel und Chiasso tätig. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot deckt sie sämtliche Aspekte der Kommunikation ab – von Public Relations, Public Affairs, Content Creation, Research & Analytics, Digital Marketing, Change bis zu Werbung und Events –, umgesetzt von interdisziplinären Kommunikationsberatern mit branchenspezifischer Expertise und dem nötigen Know-how. Farner gehört zu den Global Top 100 Agencies (The Holmes Report) und belegt seit vielen Jahren die führende Position im Ranking der Schweizer PR-Agenturen. Als erste Schweizer Agentur überhaupt erhielt Farner dreimal die europaweit wichtigste Auszeichnung für exzellente Kommunikation: «The Holmes Report» D-A-CH-Agentur des Jahres 2012, 2015 und 2018. International ist Farner Exclusive Affiliate von FleishmanHillard in der Schweiz und arbeitet mit weiteren internationalen Netzwerken zusammen.