Roger Federer beendet seine Karriere

Zürich – Alles Bangen und Hoffen war vergeblich: Die Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer beendet nach dem Laver Cup nächste Woche seine Tennis-Karriere beenden. Dies gab der Maestro auf Instagram und Twitter bekannt.

Der 41-jährige Baselbieter zollt damit den «Verletzungen und Eingriffen» der letzten 3 Jahre Tribut. Federer liess verlauten, er werde noch den Laver Cup kommende Woche bestreiten, danach aber nicht mehr auf der grossen Tennisbühne auftreten.

«Ich habe hart dafür gearbeitet, um zu voller Wettkampfform zurückzufinden. Doch ich kenne auch meine körperlichen Grenzen und seine Nachrichten an mich waren zuletzt klar. Ich bin 41 Jahre alt», erklärte Federer in seinem Statement. «Ich habe über 1500 Spiele in 14 Jahren bestritten. Tennis hat mich grosszügiger behandelt, als ich je zu träumen gewagt habe.» Doch nun müsse er anerkennen, dass es Zeit sei, seine Wettkampfkarriere zu beenden.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Sein Entscheid sei «bittersüss, weil ich alles vermissen werde, das die Tour mir gegeben hat», schrieb Federer, der sich bei seiner Familie und seinem Staff bedankte. Seinen 4-seitigen Brief schloss er mit einer Nachricht an den von ihm so tief geprägten Sport: «Zum Schluss, an das Tennisspiel: Ich liebe dich und werde dich nie verlassen.»

Erfolge über mehr als 20 Jahre

Federer wurde 1998 Profi und feierte 2001 in Mailand seinen ersten Turniersieg. 2003 wurde er mit seinem ersten von acht Siegen auf dem Rasen von Wimbledon zum Weltstar. Insgesamt gewann der Basler in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Titel und insgesamt 103 Einzel-Titel. Er war 2008 in Peking Olympiasieger im Doppel und holte mit der Schweiz 2014 den Davis Cup.

Im Laufe seiner Karriere meldete er sich nach Verletzungen oder schwächeren Jahren mehrmals grandios zurück. 2012 erklomm er mit dem Wimbledonsieg erneut die Spitze der Weltrangliste, 2017 schlug er Rafael Nadal in einem denkwürdigen Finale bei den Australian Open in Melbourne, wo er ein Jahr später auch den letzten seiner 20 Grand-Slam-Titel holte. (mc/pg)