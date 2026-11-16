Schweizer Hotels zählen im Oktober mehr Logiernächte

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im Oktober mehr Gästeübernachtungen verzeichnet. Die Zahl der Logiernächte stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) auf Basis einer ersten Schätzung am Montag mitteilte.

Sowohl Gäste aus dem Ausland als auch aus der Schweiz übernachteten im Oktober häufiger in Schweizer Hotels. Bei den ausländischen Gästen stieg die Zahl der Logiernächte um 2,3 Prozent, bei den inländischen um 1,6 Prozent.

Von Januar bis September zählten die Hotels insgesamt 34,5 Millionen Logiernächte und damit geringfügig weniger als im Vorjahreszeitraum. Um den Jahresrekord von 2025 zu übertreffen, braucht es nach dem Plus im Oktober einen guten Start in die Wintersaison.

Am 23. November veröffentlicht das BFS eine zweite Schätzung für Oktober und erste Angaben zu den Herkunftsmärkten. Die absoluten Zahlen für Oktober und die Sommersaison 2026 folgen am 7. Dezember. (awp/mc/pg)