Startup Tailored Intelligence lässt Messebesucher um einen Pokal spielen und zeigt damit, wie es Servicekräfte motiviert

Gontenschwil – Das Aargauer Startup Tailored Intelligence hat seinen Stand an den Startup Nights in Winterthur als Spiel aufgebaut. An zwei Tagen spielten Besucherinnen und Besucher 111 Runden der «Trophy Games», eines kurzen Unternehmer-Tests mit Live-Rangliste und einem Pokal für die Tagessieger. Dasselbe Prinzip steckt hinter Trophy, der Software des Startups für Restaurants, Cafés und Hotels.

An Tablets und auf dem eigenen Handy lösten die Teilnehmenden Rechenaufgaben aus dem Unternehmeralltag, etwa zu Marge und Verkaufstrichter, gegen die Uhr. Ein Bildschirm am Stand zeigte die Rangliste live. Die Sieger des Donnerstags und des Freitags erhielten je einen Pokal und einen Platz an einem Network Dinner in Zürich.

Im Gastgewerbe setzt Trophy denselben Mechanismus ein. Jede Person im Service erhält eine persönliche Karte mit NFC-Chip und QR-Code. Tippt ein Gast mit dem Handy darauf, öffnet sich das Google-Profil des Betriebs, und die Bewertung wird über den Scan der Person zugeordnet. Eine Rangliste zeigt dem Team, wer wie viele Bewertungen gesammelt hat. Ziele und Anerkennung legt der Betrieb als Arbeitgeber fest.

«Bewertungen kommen dann, wenn im Service jemand den Gast fragt. Und fragen tut nur, wer dafür motiviert ist», sagt Laurin Bassler, Co-Founder und CEO von Tailored Intelligence. «An unserem Stand haben sich Besucherinnen und Besucher richtig ins Zeug gelegt, weil es etwas zu gewinnen gab: einen Platz oben auf der Rangliste, einen Pokal und die Anerkennung der anderen. Im Service ist es genauso. Wer sieht, was er beigetragen hat, und dafür Anerkennung bekommt, spricht den Gast eher auf eine Bewertung an.»

Trophy by Tailored Intelligence ist ein Team-Motivations-System für Restaurants, Cafés und Hotels, das nebenbei Google-Bewertungen sammelt: persönliche Karten für das ganze Team, eine eigene Übersicht für jede Person am Handy, eine Team-Rangliste und ein Dashboard für Inhaberinnen und Inhaber. Trophy kostet ab CHF 490 pro Standort und Monat und ist monatlich kündbar. (Tailored Intelligence/mc/hfu)