Zürich – Mit der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie geht es weiter aufwärts. Sie hat auch im dritten Quartal 2026 deutlich mehr Aufträge an Land gezogen.

Zwischen Juli und September erhöhten sich die Bestellungen bei der Schweizer Tech-Industrie, wie sich die Branche seit einiger Zeit nennt, um 13,1 Prozent, wie es in einer Mitteilung des Branchenverbands Swissmem vom Montag heisst. In den gesamten ersten neun Monaten resultierte damit ein Plus von 12,4 Prozent.

Nach drei Jahren Krise verstetige sich die Erholung in der Schweizer Industrie, kommentierte der Verband die Entwicklung. «Die Erholung gewinnt an Stärke und Breite», liess sich Swissmem-Präsident Martin Hirzel zitieren.

Umsätze hinken hinterher

Doch noch immer sei die Erholung «verletzlich». So seien die Umsätze in den Monaten Juli bis September nur um 1,8 Prozent gestiegen; und in den ersten neun Monaten habe beim Umsatz nur ein Plus von 2,3 Prozent resultiert. Die Kapazitätsauslastung in den Betrieben erhöhte sich laut den Angaben zwar leicht auf 82,1 Prozent, sie liege damit aber weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt von 85,6 Prozent.

Zudem profitierten nicht alle Branchen gleich stark vom Aufschwung. Gut gehe es primär Firmen im Bereich der Energie- und Rechenzentrumsinfrastruktur. Demgegenüber stehe die Werkzeug- und Textilmaschinenindustrie nach wie vor unter grossem Druck.

Zudem bestehen laut dem Verband erhebliche Risiken, welche die Wachstumsdynamik abwürgen könnten. Dazu gehörten EU-Marktzugangsbarrieren, falls die Schweiz im Rahmen des «Industrial Accelerator Acts» definitiv als Drittland eingestuft werden sollte. Auch die Zollsituation mit den USA schwebe als Damokleschwert weiter über der Schweizer Industrie. (awp/mc/ps)

Schweizer Tech-Industrie