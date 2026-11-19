Neuenburg – Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz ist im dritten Quartal 2026 gestiegen. Dabei legte die Bauproduktion deutlich stärker zu als die Industrieproduktion.

Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, erhöhte sich die Produktion (arbeitstagbereinigt) zwischen Juli und September 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Donnerstag hervorgeht.

Die Industrieproduktion allein stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent. Besonders deutlich stieg die Produktion von Textilien und Bekleidung (+14,3 Prozent) sowie von elektrischen Ausrüstungen (+13,5 Prozent). Auch die chemische Industrie verzeichnete ein kräftiges Plus von 11,4 Prozent. Rückläufig war dagegen die Produktion in der Pharmaindustrie (-4,6 Prozent) und im Fahrzeugbau (-26,0 Prozent).

Die Bauproduktion erhöhte sich um 4,9 Prozent. Dabei legte der Hochbau um 3,0 Prozent zu, während der Tiefbau um 3,6 Prozent zurückging. Im Bereich Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallationen und sonstiges Ausbaugewerbe stieg die Produktion um 6,8 Prozent.

Umsätze im sekundären Sektor leicht gestiegen

Die Umsätze im sekundären Sektor erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent. Der Umsatz in der Industrie allein ging dagegen leicht um 0,1 Prozent zurück. Besonders deutlich fiel das Minus in der Pharmaindustrie (-10,4 Prozent) aus.

Im Baugewerbe stiegen die Umsätze um 5,8 Prozent. Dabei legte der Hochbau um 4,0 Prozent zu, während der Tiefbau einen Rückgang um 2,4 Prozent verzeichnete. Im Bereich Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallationen und sonstiges Ausbaugewerbe erhöhten sich die Umsätze um 7,6 Prozent. (awp/mc/pg)