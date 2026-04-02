Schweizer Käsekonsum steigt 2025 leicht an

Bern – Herr und Frau Schweizer haben im vergangenen Jahr mehr Käse konsumiert. Insgesamt wurden 217’596 Tonnen Käse aus dem In- und Ausland verzehrt.

Das sind 7323 Tonnen mehr als im Vorjahr, wie die Schweizer Milchproduzenten (SMP) am Donnerstag mitteilten. Pro Kopf entspreche dies einem durchschnittlichen Konsum von 23,71 Kilogramm Käse im Jahr. Gegenüber dem Vorjahr sind das laut SMP 590 Gramm bzw. 2,5 Prozent mehr.

Über zwei Drittel der gesamthaft konsumierten Menge bestanden aus Quark, Frisch- und Halbhartkäse. Diese Milchprodukte konnten demnach auch im Vergleich zum Vorjahr am meisten zulegen. So wurde im Vergleich zu 2024 im letzten Jahr 6,2 Prozent mehr Frischkäse und Quark gegessen. Die Kategorien Halbhart- und Extrahartkäse legten um 5,4 respektive 0,7 Prozent zu.

Alle anderen Milchprodukte wie Weich- und Hartkäse, aber auch Schaf-, Ziegen- und Büffelkäse sowie Schmelzkäse und Fertigfondue verzeichneten indes einen Rückgang.

Mit einem Anteil von 63,3 Prozent kam zudem fast zwei Drittel des konsumierten Käses aus der Schweiz. Dieser Wert ist gemäss SMP über die letzten drei Jahre weitgehend stabil geblieben. (awp/mc/ps)