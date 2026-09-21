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Schweizer Ölversorgung wieder über reguläre Kanäle sichergestellt
Schweiz

Schweizer Ölversorgung wieder über reguläre Kanäle sichergestellt

Schweizer Ölversorgung wieder über reguläre Kanäle sichergestellt
Erdölraffinerie in Cressier NE. (Foto: Raffinerie Cressier)
Von moneycab

Bern – Die Versorgung der Schweiz mit Benzin und Diesel ist nach der Wiederaufnahme des Betriebs der Erdölraffinerie in Cressier NE wieder über die regulären Versorgungskanäle sichergestellt. Weitere Bezüge aus den Pflichtlagern sind derzeit nicht erforderlich.

Wegen des rund zweiwöchigen Betriebsunterbruchs der Raffinerie und anhaltender Einschränkungen der Rheinschifffahrt war es zu einem kurzfristigen Versorgungsengpass gekommen, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) am Montag mitteilte.

In der Folge wurden vom 8. bis 20. September bis zu 30’000 Kubikmeter Diesel und 30’000 Kubikmeter Benzin aus den Pflichtlagern freigegeben. Beim Benzin wurde laut dem BWL die gesamte Menge bezogen, beim Diesel rund zwei Drittel. Die bezogenen Mengen müssen innerhalb von sechs Monaten wieder eingelagert werden.

Gleichzeitig bleibe aber die Versorgungslage angespannt. Das anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein schränke die Transportkapazitäten weiterhin stark ein. (awp/mc/ps)

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