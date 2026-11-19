Neuenburg – Der Rohstoffhandel hat im vergangenen Jahr deutlich weniger zur Schweizer Wirtschaftsleistung beigetragen. Die Wertschöpfung der Branche sank 2025 um 10,8 Prozent auf 17,1 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Damit steuerte der Rohstoffhandel noch 2,0 Prozent zur gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung bei, nach 2,3 Prozent im Vorjahr. Der Rückgang erfolgte laut BFS vor dem Hintergrund grosser Unsicherheiten und teils starker Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten.

Der Rohstoffhandel konzentriert sich in der Schweiz stark auf wenige Kantone. Allein auf Genf entfielen 60,6 Prozent der Wertschöpfung. Dahinter folgen Zug, Waadt, Tessin und Zürich. Zu den grossen Rohstoffhändlern mit Sitz in der Schweiz gehören etwa Glencore in Baar sowie Vitol, Gunvor und Mercuria in Genf.

Den grössten Beitrag leisteten Unternehmen, die mit Erzen und Metallen sowie mit Brennstoffen und Erdölprodukten handeln. Zusammen erwirtschafteten sie fast drei Viertel der Wertschöpfung der Branche.

Weniger Firmen, mehr Beschäftigte

Die Zahl der Rohstoffhändler ging gemäss Daten von 2024 um 39 auf 1024 Unternehmen zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitsplätze um 238 auf 11’264. Die meisten Beschäftigten arbeiteten in Genf (5244) und Zug (2575).

Hinzu kamen 2025 weitere 2202 Beschäftigte bei Unternehmen, die den Rohstoffhandel etwa mit Finanzierungen, Beratungsleistungen oder Transportdiensten unterstützen. Auch hier liegt der Schwerpunkt in Genf. (awp/mc/pg)